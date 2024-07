Gli scimpanzé condividono uno stile di conversazione “veloce” con gli umani

Gli scimpanzé usano i gesti per comunicare

Come gli esseri umani, gli scimpanzé selvatici intraprendono conversazioni rapide, aspettando una frazione di secondo che il loro turno “parli”.

Gli scienziati che hanno studiato in dettaglio le loro conversazioni hanno scoperto che facevano “turni rapidi” quando si scambiavano informazioni e occasionalmente si interrompevano a vicenda.

La scoperta indica “profonde somiglianze evolutive” [with humans] “Le differenze culturali variano nel modo in cui sono strutturate le conversazioni faccia a faccia”, ha detto alla BBC News la professoressa Kat Hoppeter dell’Università di St Andrews.

Uno studio linguistico del 2009 ha misurato i tempi di queste differenze, dimostrando che in media i parlanti giapponesi impiegano sette millisecondi per rispondere mentre i parlanti danesi impiegano circa 470 millisecondi per intervenire.