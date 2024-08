Gli sciocchi Kevin Costner e Francis Ford Coppola hanno sicuramente fatto colpo, di gran lunga i peggiori

Se gli spari, arriveranno, ha detto Kevin.

“Farò loro un’immagine che non potranno rifiutare”, ha detto Francis.

Rispettivamente, non l’hanno fatto e l’hanno fatto.

Mentre gli incassi estivi al botteghino sono recentemente aumentati grazie a successi come “Inside Out 2” e “Deadpool & Wolverine”, due progetti molto costosi di registi affermati sono falliti in modo imbarazzante, suscitando gemiti e alzate di spalle in molti continenti: “Horizon: Odyssey American”. ” di Kevin Costner e “Megalopolis” di Francis Ford Coppola.

Cosa stavano pensando questi idioti? Gli artisti più amati si sono volentieri lasciati diventare semplici battute per i loro costosi progetti.

Entrambi i film sono costati ai famosi registi fino a 100 milioni di dollari di loro proprietà. Hanno sicuramente fatto scalpore, nel peggiore dei modi.

Di più Johnny Oleksinski



Questa settimana, l’85enne Coppola ha pubblicato un nuovo trailer del suo film epico da 120 milioni di dollari “Megalopolis”, che racconta la storia della turbolenta rinascita di una città che è stata educatamente disprezzata dalla critica quando è stata presentata in anteprima a Cannes.

La clip include citazioni tratte da recensioni dei suoi lavori precedenti di artisti del calibro di Pauline Kael e John Simon per dimostrare che i film di Coppola, come i suoi vini, migliorano con il tempo.

Il problema è che tutte le citazioni sono state inventate o tagliate da parti di altri film. Rimarrai scioccato nel sapere che la maggior parte delle persone ha adorato il film “Il Padrino” quando è uscito.

Adam Driver è il protagonista del film campione d’incassi Megalopolis di Francis Ford Coppola.

È l’ultimo insulto a Megalopoli, con cui Coppola armeggia dal 1977 e ha venduto parte della sua attività vinicola ai finanziamenti.

Dopo il suo inizio difficile in Francia, questo grande successo indipendente ha avuto difficoltà a trovare una distribuzione.

L’ultima possibilità del film per un secondo atto è la sua anteprima nordamericana al Toronto International Film Festival tra due settimane. Sarò lì, penna in mano!

Il trailer di “Megalopolis” è stato ritirato a causa di false citazioni di critici cinematografici.

“Horizon” di Costner, un’altra perdita di tempo, era già nei cinema, ma fallì miseramente.

L’attore di “L’uomo dei sogni”, che ha diretto il famigerato film “Water World”, sembra non aver imparato nulla da questo iniziale imbarazzo.

Il 68enne ha lasciato il famoso parco di Yellowstone e ha ipotecato la sua proprietà in California per finanziare il suo progetto da 98 milioni di dollari.

Kevin Costner ha promesso 98 milioni di dollari per produrre “Horizon” in quattro parti. Chris Pizzello/Invision/Associated Press

Ha concepito “Horizon” – che ha scritto, diretto e interpretato – come un lungo western in quattro parti; È un film “Il Trono di Spade” con veicoli e dozzine di personaggi interconnessi.

Oh, il capitolo 1 è stato così doloroso, i pensieri mi attraversavano la mente.

Il film estremamente noioso è stato proiettato a Cannes tra scherni e ridicoli. Quando è uscito sugli schermi dei cinema locali, gli ho dato una stella, dicendo: “Non riesco a immaginare di dedicare altri 540 minuti del mio tempo a questa smisurata corsa”.

La data di uscita di agosto di “Horizon: An American Saga – Capitolo Due” è stata cancellata. Papà

Ma Costner crede fermamente nella sua visione, per quanto vaga possa essere.

“L’ho fatto senza pensarci” Ha detto a Deadline“Questo ha fatto arrabbiare il mio commercialista. Ma questa è la mia vita e credo nell’idea e nella storia.”

Ma questo non è piaciuto al pubblico. “Capitolo uno” ha incassato solo 34 milioni di dollari e, di conseguenza, la data di uscita di agosto del sequel è stata cancellata.

Costner ha ipotecato la sua proprietà in California per finanziare il suo progetto “Horizon”. splashnews.com

La sua ultima speranza è che la première del 7 settembre a Venezia di “Capitolo due” attiri più attenzione della prima proiezione.

Naturalmente, bisogna ammirare un po’ il fatto che questi ragazzi facciano di tutto nella incessante ricerca dell’autenticità. Questo è un bene per loro.

Ma, qualunque cosa affermi il falso trailer del film di Coppola, la storia vedrà questi “progetti di passione” come sciocchi atti di arroganza. non più.

Costner e Coppola, la coppia più triste dell’anno.