Gli screenshot di Homeworld 3 di GamesCom sono fantastici

Pianeta natale 3 ero È stato annunciato per la prima volta nel 2019. Da allora sono successe molte cose, almeno in termini di sviluppo di questo gioco—Come uno strano piano per un investitore di fan che è stato elogiato e poi annullato—Ma ora, nell’agosto 2023, abbiamo avuto il nostro primo vero sguardo al gioco in azione.

ca Un anno alla data del primo breve sguardoGli sviluppatori di Blackbird Interactive hanno messo insieme una lunga demo di gioco per GamesCom, che è esattamente il tipo di cosa che voglio vedere dai giochi ancora in fase di sviluppo.

Questo è il vero gameplay! Sullo schermo sono presenti un indicatore e un’interfaccia utente. Vediamo come è effettivamente il gioco Giocare a. Certo, il filmato di gioco potrebbe non essere l’ultimo hands-on che stiamo vedendo trasmesso in tempo reale da qualcuno che sta giocando, ma per una presentazione importante, è piuttosto interessante.

È il genere di cose mondo di casa Anche i fan sono i più interessati. Sapevamo che le navi erano belle, ma com’era il gioco gioco—Come possiamo sfruttare le tattiche nello spazio profondo — è quello che voglio vedere, e questo video introduce, mettendo in evidenza cose come le formazioni di unità, l’uso della copertura e anche un po’ delle evocazioni del gioco originale come la capacità di rubare unità nemiche e un po’ di blu luci per raccoglitori di risorse.

Inoltre, sembrano tutti davvero carini. Esattamente quello che vuoi mondo di casa Il gioco come nell’era moderna. Tutto ciò che ha reso gli originali una grande esperienza visiva è proprio lìSolo ora con risoluzioni più elevate ed effetti più elaborati.

Pianeta natale 3 | Serata di apertura della Gamescom in diretta | Trailer di gioco di Oasis fratturato

Pianeta natale 3 Arriverà su PC l’anno prossimo, con gli editori che forniranno a Gearbox un lasso di tempo per “la prima metà del 2023”.