Gli stati baltici stanno chiudendo i loro confini ai russi a causa della guerra in Ucraina

VARSAVIA, Polonia (AFP) – Estonia, Lettonia e Lituania hanno chiuso lunedì i loro confini alla maggior parte dei cittadini russi in risposta all’ampio sostegno interno della Russia alla guerra in Ucraina.

In base al divieto di viaggio coordinato, ai russi che desiderano recarsi negli Stati baltici o in Polonia come turisti o per scopi commerciali, sportivi o culturali non sarà consentito l’ingresso anche se titolari di visti validi per l’area Schengen dell’UE senza check-in.

I primi ministri dei tre stati baltici e della Polonia hanno concordato all’inizio di questo mese di smettere di accettare cittadini russi, affermando che la mossa proteggerebbe la sicurezza dei paesi dell’UE vicini alla Russia.

La Russia è un paese aggressivo e imprevedibile. Tre quarti dei suoi cittadini sostengono la guerra. Lunedì, il ministro dell’Interno lituano Agni Belutait ha affermato che è inaccettabile che le persone che hanno sostenuto la guerra possano viaggiare liberamente in tutto il mondo, in Lituania e nell’Unione europea.

“Tale sostegno alle ostilità può rappresentare una minaccia per la sicurezza del nostro Paese e dell’Unione europea nel suo insieme”, ha aggiunto.

Il divieto include eccezioni per motivi umanitari, familiari di cittadini dell’UE, dissidenti russi, diplomatici in servizio, dipendenti dei trasporti e russi titolari di permessi di soggiorno nazionali per soggiorni di lunga durata o visti da 26 paesi Schengen.

Non c’erano indicazioni che nuove restrizioni di viaggio sarebbero state imposte lunedì ai russi che cercavano di entrare in Polonia, sebbene il paese abbia concordato con gli stati baltici di imporre il divieto entro il 19 settembre. dalla pandemia di COVID-19.

Nella città polacca orientale di Bialystok, un membro dell’Associazione russa per la cultura e l’istruzione in Polonia ha affermato che un nuovo divieto avrebbe avuto un impatto maggiore se le restrizioni pandemiche non avessero limitato in gran parte i viaggi con la Russia.

“Dopo oltre due anni di restrizioni, non vediamo prospettive di miglioramento, e questa è la parte peggiore”, ha detto all’Associated Press Andrzej Romanchuk, cittadino polacco.

Ha detto che le aree su entrambi i lati del confine polacco con Kaliningrad sarebbero danneggiate economicamente perché il traffico di frontiera lì guida il commercio locale. I russi fanno acquisti anche nelle città polacche come Varsavia o Cracovia.

Più di 65.000 russi sono entrati in Polonia quest’anno, in modo simile allo stesso periodo dell’anno scorso, ma dieci volte in meno rispetto a prima della pandemia.

Il ministero dell’Interno lituano ha affermato che a 11 cittadini russi è stato impedito di entrare in questo Paese, a partire dalla mezzanotte. La maggior parte di loro stava cercando di entrare via terra da Kaliningrad o dalla Bielorussia. Non ci sono state segnalazioni di incidenti.

Il ministro degli Esteri estone Urmas Reinsalu ha dichiarato al quotidiano finlandese Helsingin Sanomat che i voli russi sollevano problemi di sicurezza perché “sappiamo che le spie russe hanno utilizzato carte d’identità false e svolto varie attività in Europa utilizzando visti turistici”.

L’Estonia, con una popolazione di 1,3 milioni di abitanti, ha registrato centinaia di migliaia di attraversamenti di frontiera da parte di cittadini russi dall’inizio della guerra russa contro l’Ucraina.

Tuttavia, gli stati baltici non possono impedire ai cittadini russi di entrare attraverso un altro paese Schengen. Vogliono che restrizioni di viaggio simili siano imposte da tutti i 27 stati membri dell’Unione Europea.

L’Unione Europea ha già vietato i viaggi aerei dalla Russia dopo aver invaso l’Ucraina. Ma prima del divieto, i russi potevano ancora viaggiare via terra verso l’Estonia e sembrava che prendessero voli verso altre destinazioni europee.

In un vertice dell’UE il mese scorso, i 27 membri del blocco erano divisi sull’opportunità di imporre un ampio divieto di visto ai cittadini russi, combattuti tra il desiderio di aumentare la pressione sul presidente russo Vladimir Putin e le preoccupazioni di punire i russi comuni che potrebbero anche non sostenere il suo paese. . La guerra all’Ucraina.

L’Unione Europea ha già inasprito le restrizioni sui visti per funzionari e uomini d’affari russi a maggio, ma la Polonia e gli Stati baltici hanno chiesto un divieto più ampio ai turisti. Germania e Francia stanno conducendo una campagna per inasprire le restrizioni sui visti ai russi piuttosto che imporre un divieto assoluto.

La Repubblica Ceca, che non condivide un confine con la Russia, è stato uno dei primi paesi dell’UE a smettere di rilasciare visti ai cittadini russi, accettando la misura il giorno dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio.

I tre stati baltici erano un tempo repubbliche dell’Unione Sovietica, mentre la Polonia e la Cechia – allora parte della Cecoslovacchia – erano satelliti di Mosca. Questa storia passata li rende particolarmente sensibili all’aggressione di Mosca in Ucraina.

Hanno contribuito gli scrittori dell’Associated Press Jan Olsen a Copenaghen, Liudas Dapkus a Vilnius, in Lituania, Gary Tanner a Tallinn, in Estonia, e Karel Janicek a Praga.