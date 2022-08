Gli stati occidentali hanno i tagli più alti all’acqua del fiume Colorado

SALT LAKE CITY (AP) — Per il secondo anno consecutivo, Arizona e Nevada ridurranno la quantità di acqua che possono attingere dal fiume Colorado mentre l’Occidente si prepara a una maggiore siccità, hanno annunciato martedì i funzionari federali.

Anche se i tagli non si tradurranno in nuove restrizioni immediate, come il divieto di irrigazione del prato o di lavaggio delle auto, segnalano che sono all’orizzonte decisioni impopolari su come ridurre i consumi, inclusa la priorità delle città in crescita o delle aree agricole. Anche il Messico dovrà affrontare tagli.

Ma quei tagli rappresentano solo una frazione del potenziale dolore per i 40 milioni di americani nei sette stati che dipendono dal fiume. Gli stati non sono riusciti a rispettare una scadenza federale per capire come ridurre il consumo di acqua di almeno il 15%, il che potrebbe comportare tagli profondi che il governo afferma necessari per evitare che i serbatoi scendano troppo in basso per essere pompati.

“Gli stati non stanno identificando e adottando collettivamente misure sufficientemente specifiche per stabilizzare il sistema”, ha affermato il commissario per la ripresa Camille Duton.

La scadenza non rispettata e i recenti tagli hanno messo i funzionari responsabili della fornitura di acqua alle città e alle fattorie sotto nuova pressione per pianificare un futuro più caldo e più secco e una popolazione in crescita.

Una riduzione dal 15% al ​​30% è necessaria per garantire un approvvigionamento idrico ininterrotto e la produzione di energia idroelettrica, ha affermato Duton. Martedì, non si è impegnato a stabilire se intende imporre unilateralmente quei tagli se gli stati non riescono a raggiungere un accordo.

Ha ripetutamente rifiutato di dire quanto tempo hanno gli stati per raggiungere l’accordo che cercava a giugno.

Questa inazione ha sollevato preoccupazioni in tutta la regione.

Kyle Roerink, direttore esecutivo della Great Basin Water Network, ha detto degli stati del bacino del fiume Colorado. “Nulla è cambiato nelle notizie di oggi, tranne che il sistema del fiume Colorado continua a fallire”.

Nel corso degli anni, le città e le fattorie hanno deviato più acqua di quanta ne scorre dal fiume, esaurendo i suoi bacini idrici e sollevando domande su come verrà allocata l’acqua man mano che l’acqua diventa più scarsa.

Dopo oltre due decenni di siccità, l’Arizona, il Nevada e il Messico sono stati colpiti per la prima volta da tagli forzati lo scorso anno. Alcuni dei contadini della zona sono stati pagati per lasciare i loro campi incolti. I residenti delle città in crescita sono soggetti a misure di conservazione come limiti sui prati.

Ma questi sforzi finora sono stati insufficienti. Il livello dell’acqua a Lake Mead, il più grande lago artificiale della nazione, è sceso così in basso che ora è pieno a meno di un quarto e pericolosamente basso al punto in cui non scorre abbastanza acqua per generare energia idroelettrica alla diga di Hoover. Confine Nevada-Arizona.

Funzionari in Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah e Wyoming sono stati riluttanti a proporre misure di condivisione dell’acqua più rigorose o limiti allo sviluppo.

I compromessi sono più evidenti in California, uno degli stati in più rapida crescita della nazione, e in Arizona, che ha diritti sull’acqua con priorità inferiore rispetto agli utenti dell’acqua in Occidente.

Con la riduzione di martedì, l’Arizona perderebbe altri 80.000 piedi acri d’acqua, il 21% in meno rispetto alla sua quota totale ma il 3% in meno rispetto a quanto guadagnerebbe quest’anno.

Un piede acro equivale a un acro di terra coperto da 12 pollici di acqua. Una famiglia media utilizza da un metro e mezzo a un acro di acqua all’anno.

Dopo l’onere dell’anno scorso sull’industria agricola, i funzionari statali hanno affermato che i tagli di quest’anno si estenderanno alle tribù e alle città in crescita che dipendono dal Colorado, incluso Scottsdale.

Invece di razionare l’acqua, imporre la conservazione o limitare la crescita, le città fanno affidamento su altre fonti. Phoenix, ad esempio, fa molto affidamento sui fiumi Salt e Verde dello stato, mentre assorbe meno risorse per ricaricare le sue falde acquifere sotterranee.

Funzionari dell’Arizona hanno fatto esplodere gli stati vicini.

L’Arizona e il Nevada hanno escogitato piani per tagli che sarebbero proporzionali all’uso dell’acqua, ma sia la California che il Bureau of Reclamation hanno respinto l’accordo, hanno detto funzionari statali.

“Abbiamo bisogno della California per partecipare, non possiamo farlo solo con l’Arizona e il Nevada”, ha affermato Tom Puschatzke, direttore del Dipartimento delle risorse idriche dell’Arizona.

L’effetto dei tagli sugli agricoltori non è chiaro, ma molti temono che ulteriori tagli possano alimentare ulteriormente le tensioni tra le città e l’agricoltura, che utilizza oltre il 70% dell’acqua.

Paco Ollerton, un coltivatore di cotone nell’area di Phoenix, teme che i tagli profondi possano influenzare il suo approvvigionamento idrico il prossimo anno. Gli agricoltori dell’Arizona avevano già perso gran parte dell’acqua del fiume Colorado durante i tagli precedenti, ma sono stati compensati con l’acqua attraverso contratti con città come Phoenix e Tucson.

Quest’anno, Ollerton è cresciuto solo della metà rispetto a prima. I tagli annunciati martedì potrebbero esercitare maggiore pressione su quelle città e sollevare dubbi sul fatto che condivideranno con gli agricoltori l’anno prossimo.

“Cambia il mio modo di pensare per quanto tempo continuerò a coltivare”, ha detto Ollerton.

Anche il Nevada perderà acqua, circa l’8% della sua fornitura, ma la maggior parte dei residenti non ne risentirà perché lo stato ricicla la maggior parte della sua acqua all’interno e non utilizza la sua piena assegnazione. L’anno scorso, lo stato ha perso il 7%.

Le temperature torride e il minore scioglimento della neve in primavera hanno ridotto la quantità di acqua che scorre dalle Montagne Rocciose, dove il fiume ha origine prima che serpeggiasse 1.450 miglia (2.334 chilometri) a sud-ovest e nel Golfo di California.

In un clima che cambia, si stanno già adottando misure straordinarie Il lago Powell, l’altro grande bacino idrico del fiume Colorado lungo il confine tra Arizona e Utah, serve per immagazzinare l’acqua.

Dopo che il lago si è ritirato abbastanza da minacciare la produzione idroelettrica, i funzionari federali hanno affermato che stavano trattenendo un po’ d’acqua per garantire che la diga potesse ancora produrre energia. Quell’acqua normalmente andrebbe al lago Mead.

Il Messico perde il 7% dell’acqua che riceve ogni anno dal fiume. L’anno scorso ha perso circa il 5%. L’acqua è un’ancora di salvezza per le città del deserto settentrionale, tra cui Tijuana, e per una grande industria agricola nella Mexicali Valley, appena a sud del confine con la Valle Imperiale della California.

__

Naishadam ha riferito da Washington. Ronayne ha riferito da Sacramento, in California.

___

L’Associated Press riceve sostegno per la politica idrica e ambientale dalla Walton Family Foundation. AP è l’unico responsabile di tutti i contenuti. Per tutta la copertura climatica di AP, visitare https://apnews.com/hub/climate-and-environment