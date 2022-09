Gli Stati Uniti affermano che la Russia ha spinto gli ucraini con la forza come pretesto per annettere più territorio

Più di 900.000 russi sono entrati in Estonia, Lettonia, Lituania e Finlandia dall’inizio della guerra in Ucraina, principalmente attraverso i valichi di frontiera terrestri come quelli di Terehova, in Lettonia. a lui attribuito… Wojtek Radwanski/AFP tramite Getty Images

RIGA, Lettonia – I tre stati baltici hanno concordato mercoledì di vietare ai russi di entrare nel loro paese via terra, allarmati dal fatto che i loro confini orientali con Russia e Bielorussia siano diventati un canale popolare per i turisti russi che viaggiano in Europa mentre il loro paese fa la guerra in Ucraina, chiudendo una delle ultime vie facili Relativamente fuori dalla Russia.

L’Unione Europea ha vietato i voli da e per la Russia poco dopo che Mosca ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio e solo la Serbia, che non è un membro del blocco, offre ancora voli regolari. La sospensione del traffico aereo ha fatto sì che l’opzione più semplice ed economica per molti turisti russi fosse viaggiare via terra verso Estonia, Lettonia, Lituania e Finlandia per prendere voli verso destinazioni di vacanza.

In una dichiarazione al New York Times, Ingrida Simonet, primo ministro lituano, ha affermato che i russi, compresi quelli con visto valido, “non hanno motivo di andare sulle spiagge e fare acquisti qui quando Putin sta uccidendo il popolo ucraino”. Ha aggiunto: “Siamo stati e siamo tuttora preoccupati per le persone che sono minacciate a causa delle loro attività o posizioni politiche in Russia. Ma voglio sottolineare che un visto UE non è un diritto automatico di attraversare i confini dell’UE”.

In un rapporto riservato, l’agenzia di frontiera dell’Unione europea, Frontex, ha registrato che oltre 928.000 russi sono entrati in Estonia, Lettonia, Lituania e Finlandia nei sei mesi successivi all’inizio della guerra.

Sotto la pressione dell’Ucraina e dei paesi dell’Europa centrale e orientale hanno amari ricordi dell’ex aggressione russa, i ministri degli Esteri europei la scorsa settimana Ha accettato di sospendere l’accordo del 2007 con Mosca Ciò rende più facile per i russi ottenere i visti, ma si sono astenuti dall’imporre un divieto a tutti i turisti russi.

Francia e Germania si sono opposte a tale divieto come forma di punizione collettiva che avrebbe solo alimentato la narrativa del governo russo di quella che descrive come una guerra difensiva contro le invasioni occidentali.

Gli stati baltici, che sono tra i più forti sostenitori dell’Ucraina nell’Unione Europea, hanno deciso di farlo da soli, sperando che altri membri del blocco seguissero l’esempio. La Finlandia ha ridotto il numero di visti che rilascia ai russi, ma non ha negato l’ingresso a coloro che ne sono già in possesso, e ha insistito sul fatto che l’UE deve agire nel suo insieme se vogliamo rallentare il flusso di turisti dalla Russia.

Parlando al telefono mercoledì dopo una riunione dei ministri degli Esteri baltici e nordici, il ministro degli Esteri lettone Edgar Rinkevix ha affermato che la Lettonia e gli altri stati baltici, che in precedenza avevano imposto restrizioni, avevano deciso di agire in “modo coordinato” per colmare le lacune e arginare il flusso di russi che viaggiano attraverso le loro terre. Rinkevix ha affermato che le restrizioni sui viaggiatori russi, che i ministri hanno affermato essere necessarie per la sicurezza nazionale e per motivi etici, dovrebbero entrare in vigore entro 10 giorni dall’approvazione da parte delle autorità nazionali di ciascun paese baltico.

Ha affermato che verranno fatte alcune eccezioni per i conducenti di camion, i casi umanitari e i russi in fuga dalle persecuzioni, ma i turisti e altri russi con visti validi non saranno ammessi nella zona Schengen senza frontiere dell’UE. Consentire la libera circolazione senza controlli alle frontiere e visti d’onore rilasciati l’un l’altro, ma possono imporre restrizioni per motivi di sicurezza nazionale.

Rinkevix ha affermato che un divieto ai turisti russi impedirebbe ai russi che “vogliono solo attraversare i nostri confini per recarsi a Barcellona” o in altre soleggiate destinazioni per le vacanze.

Thomas Dapkus Contribuire alla redazione dei rapporti.