World Gli Stati Uniti ei loro alleati stanno lottando per fare piani per ottenere forniture di grano vitale dall'Ucraina

Due diplomatici statunitensi e quattro europei hanno detto alla CNN che non c’è un proiettile d’argento per risolvere la complessa sfida e che i funzionari stanno valutando un’ampia gamma di opzioni per far uscire in sicurezza le esportazioni di cibo per ferrovia, mare e aria. Possibili scenari vengono studiati e sviluppati indipendentemente dal fatto che la Russia sia d’accordo o meno.

I diplomatici hanno affermato che la sfida sarà al centro dell’attenzione del Segretario di Stato americano Anthony Blinken quando convocherà una riunione ministeriale sulla sicurezza alimentare e guiderà una discussione sulla questione alle Nazioni Unite a New York mercoledì e giovedì.

Un altro funzionario che ha familiarità con le discussioni ha detto: “Questo non è un affare fatto. Ci sono molti pezzi in movimento, quindi molte cose possono andare storte in queste discussioni”.

Tra le preoccupazioni per la carenza di cibo globale, l’urgenza sta crescendo attorno allo sforzo poiché i prezzi di grano, cereali, mais, semi di soia e oli vegetali sono aumentati vertiginosamente nelle ultime settimane a causa dell’invasione russa. Tuttavia, non esiste una soluzione semplice disponibile con grossi ostacoli a tutti i trasporti poiché la guerra non mostra segni di interruzione.