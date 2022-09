Gli Stati Uniti emettono nuove sanzioni russe per l’annessione dell’Ucraina; Rivolto ad aziende e legislatori

WASHINGTON (Reuters) – Venerdì gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni di ampia portata alla Russia per l’annuncio di annettere parti dell’Ucraina, prendendo di mira centinaia di persone e aziende, comprese quelle del complesso militare-industriale russo e dei legislatori.

Washington si è mossa dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato venerdì la più grande operazione di annessione in Europa dalla seconda guerra mondiale e ha annunciato il controllo russo del 15% del territorio dell’Ucraina occupato dalle forze russe.

“Chiederemo alla comunità internazionale di condannare queste mosse e ritenere la Russia responsabile. Continueremo a fornire all’Ucraina l’equipaggiamento di cui ha bisogno per difendersi, senza essere scoraggiati dagli sforzi sfacciati della Russia di ridisegnare il suo vicino”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe. Biden ha detto in una nota.

Le ultime sanzioni si aggiungono alle misure radicali già imposte quest’anno dagli Stati Uniti e dai loro alleati che hanno già paralizzato il commercio internazionale e l’economia interna della Russia. Ma non hanno raggiunto il livello dell’industria energetica russa, la più grande fonte di valuta forte del paese.

L’ambasciata russa a Washington non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento della Reuters. In un discorso di venerdì, Putin ha criticato l’Occidente definendolo un neocolonialista e satanico. L’Ucraina ha detto che accelererà la sua domanda di adesione alla NATO, l’alleanza militare occidentale guidata dagli Stati Uniti.

La guida dei dipartimenti del Tesoro e del Commercio degli Stati Uniti ha avvertito che chiunque al di fuori della Russia, comprese le società che forniscono supporto politico, economico o materiale a Mosca, correva un rischio maggiore di sanzioni.

Le sanzioni del Tesoro generalmente congelano tutti i beni statunitensi di quelli identificati e impediscono agli americani di fare affari con loro.

Il commercio ha aggiunto 57 entità in Russia e Crimea per vietare le esportazioni.

Il Tesoro ha affermato di aver imposto sanzioni a 14 persone nel complesso militare-industriale russo, due leader della banca centrale, familiari di alti funzionari e 278 membri del legislatore “per aver consentito alla Russia di condurre finti referendum e tentare di annettere il territorio sovrano dell’Ucraina”.

La Russia si è mossa per annettere le regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhya nell’Ucraina orientale e meridionale dopo aver tenuto quelli che ha chiamato referendum, voti che Kiev e i governi occidentali hanno denunciato come illegali e forzati.

Il vice primo ministro Alexander Novak era tra quelli sanzionati dagli Stati Uniti. 109 membri della Duma di Stato; Consiglio della Federazione dell’Assemblea Federale della Russia e 169 dei suoi membri; e Governatore della Banca Centrale di Russia Elvira Nabiullina.

Tra gli obiettivi relativi agli appalti della difesa russa c’è un fornitore cinese che il Tesoro ha accusato di supportare Radioavtomatika, una società di appalti per la difesa russa designata dagli Stati Uniti.

Washington ha affermato che Sinno Electronics Co Ltd, che in precedenza era nell’elenco delle entità del Dipartimento del Commercio, ha mantenuto una relazione con la società russa anche dopo l’invasione dell’Ucraina alla fine di febbraio.

Snow non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento di Reuters.

Taco LLC armena, Novastream Limited russa, un fornitore statale in Bielorussia, e società russe di tecnologia e difesa sono state tra le altre aziende classificate negli appalti russi della difesa.

membri della famiglia

Il Dipartimento del Tesoro ha anche identificato i membri della famiglia del Consiglio di sicurezza nazionale russo, come la moglie e i due figli adulti del primo ministro Mikhail Mishustin, la moglie e i figli adulti del ministro della Difesa Sergei Shoigu e la moglie e i figli adulti del capo della guardia nazionale Viktor Zolotov.

Inoltre, i familiari stretti del vicepresidente del Consiglio di sicurezza federale russo Dmitry Medvedev, il presidente del Consiglio della Federazione Valentina Matvienko e il governatore di San Pietroburgo Alexander Beglov sono stati soggetti a sanzioni.

In una dichiarazione separata, il Dipartimento di Stato americano ha affermato di aver imposto restrizioni sui visti a più di 900 persone, inclusi membri dell’esercito russo e bielorusso e “rappresentanti della Russia per aver violato la sovranità, l’integrità territoriale e l’indipendenza politica dell’Ucraina”, e ha vietato loro di in viaggio negli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti hanno designato un cittadino russo, Oshur Sog Mongush, per il suo coinvolgimento in quella che il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha definito una “flagrante violazione dei diritti umani commessa contro un prigioniero di guerra ucraino”, hanno detto Mongush e i suoi familiari più stretti Stati Uniti.

Venerdì, il Canada ha anche annunciato misure contro dozzine di oligarchi, élite finanziarie e i loro familiari, oltre a 35 alti funzionari sostenuti dalla Russia nelle regioni in cui si sono svolti i referendum. La Gran Bretagna ha anche imposto sanzioni al governatore della banca centrale e ha imposto un nuovo divieto all’esportazione di servizi e beni.

Brian O’Toole, un ex funzionario del Tesoro che ora lavora per il Consiglio Atlantico, ha affermato che gli obiettivi di Washington si adattano bene all’annessione della Russia.

Ha affermato che l’azione contro Sinno Electronics serve come avvertimento per altre società cinesi e per coloro che potrebbero fare affari con la Russia.

“Sono rimasto colpito dalla potenza di questo dato che si è trattato di un’inversione di tendenza relativamente breve”, ha detto O’Toole.

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha parlato venerdì con il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg sulla loro “preoccupazione condivisa” per le annessioni russe e la necessità di proteggere le infrastrutture critiche dopo l’apparente sabotaggio dell’oleodotto Nord Stream 2 nel Mar Baltico degli Stati Uniti. Egli ha detto.

Rapporti aggiuntivi di Daphne Psalidakis, Steve Holland, Karen Freifeld, Doina Chiaco, Heather Timmons a Washington e Steve Shearer a Ottawa; la scrittura di Daphne Psaledakis; Montaggio di Tim Ahmann, Howard Guler e Grant McCall

