Gli Stati Uniti hanno ancora molta strada da fare prima di adottare una politica globale di ricarica

Dopo che l’Unione Europea (UE) ha annunciato che molti dispositivi tecnologici di consumo utilizzeranno la ricarica via cavo USB-C richiesta entro il 2024Tre senatori statunitensi cercano lo stesso standard.

In una lettera inviata giovedì [PDF]I senatori Edward Marquez (D-Mass.), Elizabeth Warren (D-Mass.) e Bernie Sanders (I-VD) hanno chiesto al Segretario al Commercio Gina Raimonto di esaminare una strategia che richiede standard di tariffazione globali nella tecnologia di consumo.

I senatori non hanno menzionato l’USB-C, ma hanno citato la legge dell’UE che richiederebbe l’utilizzo dell’USB-C da parte di smartphone, fotocamere digitali, e-reader, cuffie, laptop e altri prodotti tecnologici di consumo.

Nel momento in cui scrivo, il segretario Raymondo non ha risposto alla lettera.

I senatori hanno chiesto al Segretario del Commercio di “lavorare con uffici e agenzie in tutto il settore imprenditoriale per sviluppare un piano completo per proteggere i consumatori e l’ambiente affrontando la mancanza di uno standard di tariffazione comune negli Stati Uniti”.

Onere finanziario e ambientale

La lettera si concentrava sulla “mancata definizione di sotto-standard di tariffazione coerenti nell’industria dell’elettronica di consumo” e sulle successive parole forti sull'”impatto economico e ambientale”.

Come è sempre stato sottolineato Dati UE Entro il 2020, il 38% dei consumatori dell’UE ha provato a caricare il proprio telefono almeno una volta e ha scoperto che gli unici caricabatterie in circolazione sono incompatibili.

Questa esperienza è onnipresente per gli utenti di Apple iPhone che si affidano alla porta Privacy Lightning. Apple è l’oppositore più popolare della ricarica USB-C obbligatoria nell’UE. Esso Richiesto Questa politica limiterà le innovazioni e creerà più confusione e spreco di elettricità per i clienti poiché i caricabatterie e gli accessori per fulmini diventano obsoleti.

Margie, Sanders e Warren hanno anticipato tali argomentazioni, descrivendo l ‘”obsolescenza pianificata” dei caricabatterie come un onere finanziario per i consumatori.

La lettera afferma:

“L’innovazione dovrebbe avvantaggiare i consumatori. Non dovrebbe venire a loro spese, caricarli con accessori inappropriati e costringerli ad acquistare apparecchiature di ricarica diverse per ogni dispositivo che possiedono”.

Una preoccupazione per la salute

I senatori hanno sottolineato l’intervento del governo e hanno inquadrato il dibattito come una questione di salute.

Hanno indicato nuovi prodotti che rendono obsoleti caricatori speciali (guardandoti, Connessione a 30 pin) E vengono gettati via. I dati dell’UE mostrano che i caricabatterie rappresentano 11.000 tonnellate di rifiuti elettronici all’anno, osserva la lettera.

I senatori hanno scritto:

“Quando l’elettronica non viene smaltita correttamente, i rifiuti elettronici possono diffondere tossine nell’acqua, inquinando il suolo e inquinando l’aria che respiriamo”.

L’UE ha gettato le basi, ma le sanzioni restano in vigore negli Stati Uniti

Utilizzando i suoi dati dell’UE, ha presentato la sua argomentazione a Raymondo, esortando i senatori a “seguire il percorso dei legislatori dell’UE nello sviluppo di una strategia globale per affrontare la spesa dei consumatori non necessaria, ridurre i rifiuti elettronici e ripristinare la sanità mentale e la stabilità”.

Tuttavia, potrebbe essere necessario molto tempo per trovare una soluzione di ricarica standardizzata in USB-C o gadget di consumo. L’UE ha impiegato 10 anni per approvare la sua legge, che non dovrebbe entrare in vigore fino al 2024. Lungo la strada, ha dovuto affrontare l’opposizione di artisti del calibro di Apple.

Nel frattempo, negli Stati Uniti inizia a prendere forma il dibattito sulla politica dei caricatori standard. Margie, Sanders e Warren non specificano quali prodotti tecnologici dovrebbero essere interessati da quale standard o standard di ricarica preferito.

I senatori non hanno suggerito l’approvazione di una legge, ma piuttosto un dibattito tra una sorta di istituzioni. Politica globale di tariffazione dell’UE e The Combatti per il diritto alla riparazione Negli Stati Uniti, una legge tariffaria comune negli Stati Uniti potrebbe incontrare opposizione Imprese E i gruppi politici che credono che il governo dovrebbe essere meno coinvolto. (Compreso questo, vale la pena notare i movimenti significativi a questo punto Lo Stato di New York ha approvato il primo disegno di legge relativo al diritto di riparazione dell’elettronica.)

Se il governo intende standardizzare in qualche modo USB-C, sarebbe utile che molti dispositivi elettronici lo adottassero volontariamente. Si dice anche che Apple stia testando Ricarica USB-C per iPhone.

Ma l’argomento secondo cui la tariffazione globale ostacolerà le nuove tecniche di tariffazione è difficile da ignorare. Sebbene l’UE abbia affermato che rivedrà la sua politica se la nuova tecnologia di ricarica sarà migliore per i consumatori rispetto all’USB-C, c’è una chiara burocrazia in questo approccio.

Inoltre, sapere che qualsiasi grande invenzione può diventare un punto di forza per i tuoi concorrenti non scoraggia la ricerca e lo sviluppo.

Questo può essere un problema per le aziende che addebitano un sovrapprezzo per USB-C veloce e onnipresente, a seconda dei prodotti a cui si rivolge lo standard generale di caricabatterie. Allo stesso modo, potrebbe influenzare i prodotti che prendono il potere su alternative come la tecnologia proprietaria o la micro USB.

Nonostante le sanzioni, i senatori ritengono che il governo statunitense dovrebbe seguire la strada dell’Ue, che ha “agito con prudenza nell’interesse pubblico”.