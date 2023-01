Gli Stati Uniti inviano veicoli Stryker e altre armi all’Ucraina: aggiornamenti in tempo reale

Il ministro dell’Interno ucraino, Denis Monastyrsky, nella città di Borodyanka dopo che le forze ucraine hanno riconquistato la città l’anno scorso. credito… Agenzia Metin Aktas/Anadolu, tramite Getty Images

L’Ucraina ha istituito un comitato per indagare sulla causa di un incidente in elicottero che ha ucciso 14 persone questa settimana, tra cui il ministro degli interni del paese, ha detto giovedì un portavoce dell’aeronautica militare ucraina, ma probabilmente ci vorranno settimane per giungere a una conclusione.

L’elicottero è precipitato mercoledì nei pressi di un asilo e di un condominio nella cittadina di Brovary, fuori Kiev, provocando gravi danni e Panico tra genitori e figli che erano a scuola. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky l’ha definita una “terribile tragedia”.

Uno dei fidati consiglieri di Zelensky era il ministro dell’Interno, Denis Monasterysky. L’incidente ha lasciato un vuoto ai vertici del ministero mentre Kiev si prepara a una possibile offensiva russa in primavera e viene bombardata da attacchi missilistici e droni contro la sua infrastruttura energetica.

Il vice ministro della Salute Irina Mikichak ha dichiarato che l’Ucraina invierà sei sopravvissuti all’incidente all’estero per ricevere cure per le ustioni. Ha detto che i sei, compresi i bambini, sono i “casi più difficili e complicati” dopo l’incidente, anche se ha aggiunto in un’apparizione alla televisione ucraina che “nessuno di loro è in condizioni critiche o in pericolo di vita”.

Ha aggiunto che erano già stati trasferiti in un reparto ustionati di un ospedale della capitale, senza fornire dettagli sulla loro destinazione. Il servizio di emergenza statale ucraino ha dichiarato mercoledì che 25 persone erano ricoverate in ospedale, tra cui 11 bambini.

I funzionari a bordo dell’elicottero si stavano dirigendo verso una zona di combattimento, ha detto Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell’ufficio del presidente ucraino. Ucciso anche, secondo la Verkhovna Rada, Yevgen Yenin, il primo viceministro degli affari interni. e Yuriy Lobkovich, Segretario di Stato al Ministero.

La causa esatta della collisione, che si tratti di guasto meccanico, errore del pilota, fattori ambientali o sabotaggio, rimane sconosciuta. Il portavoce dell’Air Force Yuriy Ihnat ha dichiarato giovedì alla televisione ucraina che il comitato investigativo “ci vorrà molto tempo” per raggiungere la sua conclusione.

“Ogni parte dell’elicottero viene raccolta, ogni dettaglio che può dire qualcosa, dare maggiori informazioni su quanto accaduto”, ha detto. “Non è una questione di diversi giorni. È necessario stabilire completamente e conoscere i dettagli di ciò che è accaduto quel giorno”.

L’incidente è avvenuto quando Kiev ha rinnovato la sua spinta diplomatica per acquisire alcune delle armi più letali dagli alleati, che temono che l’esercito ucraino non abbia tempo per rompere lo stallo con le forze russe prima che Mosca lanci un altro attacco di terra.

Monastryski, il più alto funzionario del governo ucraino morto dall’invasione russa di febbraio, ha supervisionato decine di migliaia di ucraini che combattevano per difendere il loro paese come parte della polizia, della guardia nazionale e delle unità di frontiera.

Ha anche diretto gli sforzi di salvataggio e recupero questa settimana a Dnipro, dove Un missile russo ha ucciso 45 persone In uno degli attacchi ai civili più violenti della guerra, durata quasi un anno.

Nel suo discorso serale di mercoledì, il signor Zelensky ha affermato che le responsabilità del signor Monastyrski sono state ridistribuite e che il capo della polizia nazionale del paese, Ihor Klimenko, guiderà il ministero fino alla scelta di un sostituto.