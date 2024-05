Gli Stati Uniti ritireranno tutte le truppe dal Niger entro settembre

La decisione del Niger è in linea con la recente tendenza dei paesi della regione del Sahel, una regione arida a sud del Sahara, a tagliare i legami con l’Occidente. Sono invece sempre più alleati con la Russia.

All’inizio di aprile sono arrivati ​​improvvisamente in Niger circa 100 istruttori russi e un sistema di difesa aerea. Secondo l’agenzia di stampa statale russa RIA Novosti, il personale russo fa parte dell’Africa Corps, una nuova struttura paramilitare che sostituirà il gruppo Wagner, la cui compagnia militare era guidata da Yevgeny V, i cui mercenari e le cui operazioni si diffondevano in tutta l’Africa. Prigogine è morto in un incidente aereo l’anno scorso.

Il rifiuto da parte del Niger di legami militari con gli Stati Uniti ha fatto seguito al ritiro delle truppe dalla Francia, portando negli ultimi decenni a sforzi di antiterrorismo straniero contro i gruppi jihadisti nell’Africa occidentale, ma recentemente il Niger è stato considerato un paria nella regione. .

Circa 400 dipendenti statunitensi lavorano in una base aerea a Niamey, mentre i restanti 600 presso la base aerea statunitense 201, un’installazione di sei anni da 110 milioni di dollari nella remota città di Agadez. Dopo il colpo di stato, le truppe ad Agadez sono rimaste inattive, con la maggior parte dei loro droni MQ-9 Reaper a terra, tranne che per missioni di sorveglianza in volo per proteggere il personale statunitense.

La perdita delle due basi sarebbe un duro colpo per l’antiterrorismo e per la sicurezza nel Sahel, hanno riconosciuto i funzionari statunitensi. Sono in corso discussioni con i paesi costieri dell’Africa occidentale come Ghana, Togo e Benin, ma i negoziati sono ancora in una fase iniziale.