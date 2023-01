Gli Stati Uniti si stanno muovendo per vietare accordi incompleti nei contratti di lavoro

Ha indicato la ricerca che mostra che i salari tendono ad essere più alti negli stati che limitano la non concorrenza. uno studio Ha rilevato che i salari per i lavoratori tecnologici appena assunti alle Hawaii sono aumentati di circa il 4% dopo che lo stato ha vietato la non concorrenza per questi lavoratori. In Oregon, dove nel 2008 il nuovo divieto di concorrenza è stato reso inapplicabile ai lavoratori a basso salario, il cambiamento è stato Sembra aumentare i salari dei lavoratori orari dal 2 al 3 per cento.

Mentre la non competizione sembra essere più comune tra la paga più alta E il più istruito Lavoratori, molte aziende li hanno usati per lavoratori orari e anche a basso salario Stagisti.

Circa la metà degli stati Limita notevolmente l’uso di non competenti e alcuni li hanno ritenuti in gran parte inapplicabili, inclusa la California.

Ma anche in tali stati, aziende Spesso includono persone non competitive Nei contratti di lavoro, molti lavoratori in questi stati hanno segnalato Rifiuta le offerte di lavoro In parte a seguito delle sentenze, suggerendo che queste norme statali potrebbero avere effetti limitati. Molti che lavorano in quei paesi non sono necessariamente consapevoli che le condanne sono inapplicabili. Dicono gli esperti.

“La ricerca mostra che l’uso da parte dei datori di lavoro di non concorrenti per limitare la mobilità dei lavoratori sopprime in modo significativo i salari dei lavoratori, anche per coloro che non sono soggetti a non concorrenti o soggetti a non concorrenti non richiesti dalla legge statale”, ha affermato Elizabeth Wilkins, direttore della pianificazione della FTC. , ha dichiarato in una nota.

La proposta del comitato sembra affrontare questo problema richiedendo ai datori di lavoro di ritirare gli attuali non partecipanti e di informare i lavoratori che non stanno più facendo domanda. La mozione renderebbe anche illegale per un datore di lavoro entrare o tentare di farlo in una situazione di non concorrenza con un lavoratore, o suggerire che un lavoratore è legato a una persona incompleta quando non lo è.