Gli Stati Uniti sono leader di Bitcoin per la più grande perdita settimanale dal crollo di FTX Osservazioni sui libri paga non agricoli

Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti pubblicherà il rapporto sui salari non agricoli (NFP) per giugno alle 12:30 UTC (08:00 UTC) di venerdì. Secondo la stima consensuale degli economisti Ricerca effettuata da FactSetSi prevede che i dati NFP mostrino che l’economia ha aggiunto 190.000 posti di lavoro a giugno, in netto calo rispetto ai 272.000 nuovi posti di lavoro di maggio, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto al 4%.