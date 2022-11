Gli Stati Uniti sono più veloci, più piccoli e più qualificati rispetto al 2014. Ma sono migliori? | Stati Uniti d’America

L’era di Greg Berhalter sembrare Nel deserto dopo aver battuto Panama 3-0 in amichevole nel gennaio 2019 davanti a 9.040 persone a Glendale, in Arizona.

Il viaggio in Qatar è durato 56 partite: un viaggio a volte elettrizzante, a volte lugubre dai cactus e dalla distesa climatizzata della dimenticata periferia di Phoenix ai densi grattacieli e spregevole Stadi della penisola che ospitano l’evento sportivo più importante del mondo.

Qui, in un’altra terra desolata più nota per la sabbia che per il calcio, arrivano le tre o più partite che definirebbero il mandato di Berhalter come capo allenatore della squadra nazionale maschile degli Stati Uniti e, se tutto va male, potenzialmente lo porranno fine. Dato il massiccio controllo che gli americani dovranno affrontare come co-conduttori nel 2026, Berhalter non può guadagnarsi la reputazione di tattico che si rimpicciolisce sotto i riflettori.

Ma giudicare cosa costituirebbe un successo o un fallimento per il Qatar è difficile dato che si tratta di un gruppo di giocatori freschi e verdi, solo uno dei quali – DeAndre Yedlin – ha precedenti esperienze di Coppa del Mondo. C’è sollievo che gli Stati Uniti siano arrivati ​​al prossimo torneo di tutti i tempi Disastro di qualificazione 2018 e un’incredibile stagione 2022 che ha visto la squadra di Berhalter finire dietro Canada e Messico, conquistando automaticamente il terzo e ultimo posto per differenza reti nell’ultima giornata.

ha detto Jürgen Klinsmann, l’uomo che ha portato gli Stati Uniti al campionato 2014 Sport illustrato Nel 2018 “adotta un nuovo scheletro tra le finali”. Non molta carne con l’osso. Ma stiamo per imparare molto sul cuore, l’anima e la mente di una generazione americana spesso descritta come più talentuoso la nazione non ha mai visto prima.

richiesta su ESPN Sulle aspettative, Berhalter ha parlato di stile, non di risultati: “Penso che sia importante andare in Qatar e rappresentare la nostra identità di squadra.

Eseguire in modo impeccabile il piano di gioco ma finire primo e secondo nel Gruppo B, che comprende anche Galles, Iran e Inghilterra, non si rifletterà bene sul piano. Sarebbe anche un risultato sotto la media. Tornando a Italia 1990, gli Stati Uniti hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta in quattro delle ultime sette Finali, incluse le ultime due espansioni, nel 2010 e nel 2014. Ma l’unica vittoria Dopo, dopo La fase a gironi è arrivata nel 2002, quando la squadra di Bruce Arena ha battuto il Messico negli ottavi (poi purtroppo perso contro la Germania nei quarti di finale).

Una conclusione in Qatar, quindi, che è in linea con la storia e le aspettative ragionevoli, sembra una sconfitta agli ottavi di finale, con Berhalter in grado di sostenere che la sua squadra ha una preziosa esperienza che le servirà bene nel 2026, quando la maggior parte della sua squadra titolare uscirà. I giocatori devono essere al massimo. Qualcosa di più sarebbe un bonus; Qualcosa di meno deludente. Ma la fortuna giocherà un ruolo.

La fase a gironi e quella eliminatoria sono “letteralmente due tornei diversi”, ha detto il 49enne. “Tutto può succedere in qualsiasi giorno. Tutto quello che vuoi fare in un torneo a eliminazione diretta è giocare il miglior gioco possibile. E se ti capita di uscire e giocare il miglior gioco possibile, uscirai a testa alta .”

Tuttavia, una tale uscita renderebbe difficile affermare che l’USMNT ha fatto grandi progressi negli otto anni da quando la squadra del 2014 ha fatto di tutto e ha perso, arrivando agli ottavi ma Andare in Belgio è meglio Dopo i tempi supplementari, però, l’eroicità di Tim Howard tra i pali. Secondo la misura più elementare di osservatori casuali, fino a che punto sei arrivato in Coppa del Mondo? – ciò indicherebbe stagnazione.

La squadra del 2022 è nettamente più debole in attaccante e portiere rispetto al 2014, quando gli USA vantavano Clint Dempsey e Howard. In altre posizioni è probabilmente più dinamico, soprattutto sulle fasce. Gran parte del raccolto attuale è in club europei di grandi o medie dimensioni, ma l’annata 2014 ha avuto veterani come DaMarcus Beasley, Michael Bradley, Geoff Cameron e Jermaine Jones, che hanno anche trascorso del tempo nei grandi campionati europei.

“Sulla carta sono la squadra nazionale maschile USA più talentuosa di sempre”, dice l’ex attaccante. Ercole Gomez, che ha giocato per gli Stati Uniti ai Mondiali del 2010 e sarà a Doha per ospitare uno spettacolo su ESPN+. Rispetto alle generazioni precedenti, “questa squadra è molto più piccola, molto più veloce, migliore nella transizione, migliore individualmente e tecnicamente migliore”.

Tuttavia, aggiunge, mancano della conoscenza maturata delle squadre del 2010 e del 2014, che avevano “giovani un po’ cattivi, che giocavano con un chip sulle spalle” e che non avevano paura di missioni difficili fuori casa.

Il futuro di Greg Berhalter come capo allenatore dell’USMNT potrebbe essere deciso nelle prossime settimane. Foto: Juan Carlos Caval/EPA

Nel 2014, gli Stati Uniti sono passati al Brasile, vincendo la fase di qualificazione Hex con sette vittorie e una sconfitta in 10 partite, 11 punti di vantaggio sul Messico al quarto posto, che ha superato le qualificazioni interconfederali.

Per il torneo del 2022, gli Stati Uniti hanno vinto solo una volta in trasferta e segnato 21 gol in 14 partite, la maggior parte dei quali da colpi da distanza ravvicinata o semplici colpi di testa. Il gol tipico è arrivato dall’incapacità della difesa di respingere un cross e da un balzo americano sulla palla vagante. Nessun gol è stato segnato da fuori area e ce ne sono stati solo due: Christian Pulisic rotazione contro Panama e A.J Razzo Contro il Costarica di Sergiño Dest.

Età a parte, forse la più grande differenza rispetto a otto anni fa non è il livello di chi è in rosa ma la qualità di chi non c’è. Il pool di talenti ora è molto più ampio e ci sono molti americani nei club stranieri – imparando ogni giorno, sottolinea Gomez, da alcuni dei migliori allenatori del mondo. Al contrario, la maggior parte dei membri del roster 2010 ha trascorso la tarda adolescenza giocando per le università americane.

Berhalter aveva abbastanza opzioni per reinventare quasi completamente la squadra. Solo quattro dei giocatori che hanno perso la fatidica partita di qualificazione del 2017 contro Trinidad e Tobago sono nella rosa del Qatar.

Il tecnico ha provato dozzine di arrivi giovanili e poco più che ventenni, molti dei quali giocano nelle prime due divisioni delle principali nazioni europee. Ha usato 91 giocatori, tre in più dei giocatori dell’Inghilterra Gareth Southgate, che ha supervisionato altre 20 partite. Alcuni dei giocatori che Berhalter ha usato frequentemente – Paul Arreola, Sebastian Letgett, Giasi Zardes, Reggie Cannon e Zack Steffen – non sono nemmeno arrivati ​​alla Finale 26.

Altri nomi che Berhalter ha ignorato o ignorato significano il lusso della scelta. Il centrocampista offensivo adolescente Julian Green, sorprendentemente nominato nella rosa del 2014 da Klinsmann, ha segnato al suo primo tocco contro il Belgio. Ora 27enne, ha collezionato 24 presenze in Bundesliga la scorsa stagione con il Greuter Furth, ma nessuno si aspettava seriamente che fosse invitato in Qatar. Non è apparso una volta sotto Berhalter.

Dei 26 in Qatar, nove sono nei club MLS e gli altri 17 esercitano la loro attività in Europa. Ma Berhalter (ex giocatore e allenatore della MLS) avrebbe potuto facilmente scegliere un elenco di talento simile con solo tre giocatori della MLS, Walker Zimmerman, Kelen Acosta e Jesus Ferreira. Nel frattempo, Klinsmann ha selezionato 10 giocatori della MLS nella sua squadra di 23 uomini nonostante il suo disgusto per il campionato, che considerava scadente. E il livello in MLS è migliorato dal 2014, quando c’erano solo 19 squadre; In questa stagione sono stati 28.

Klinsmann, nonostante tutti i suoi piani grandiosi ea lungo termine per ricostruire l’oleodotto da cima a fondo, è stato licenziato quando sembrava dubbio che la prima squadra sarebbe arrivata in Russia. Data l’estrema importanza di Coppa del Mondo La sua partenza non è stata una sorpresa per il profilo del football americano.

Partita del girone 2014 tra Stati Uniti e Portogallo attratto Circa 25 milioni di spettatori su ESPN e Univision. L’ultima partita di riscaldamento degli Stati Uniti prima del Qatar, pareggio a reti inviolate con l’Arabia Saudita, tassa Pubblico di 226.000 su FS1.

La partita del Black Friday con l’Inghilterra è una grande opportunità per attirare l’attenzione, nonostante sia diventato il torneo estivo in Brasile momento culturale prevalente Difficile replicare nel 2022 visti gli orari di inizio anticipati per i residenti negli Stati Uniti e le tentazioni alternative delle festività natalizie, con calcio, basket e hockey in pieno svolgimento.

Tuttavia, ci sono guadagni che non sono facilmente misurabili come visualizzare le cifre o i risultati di un ciclo di un mese. In parte è l’eredità di Klinsmann: il massiccio reclutamento di cittadini con doppia nazionalità, la convinzione che gli Stati Uniti dovrebbero adottare uno stile più sofisticato e attraente, l’attenzione allo sviluppo giovanile e l’incoraggiamento dei giocatori a trasferirsi in Europa.

Nel 2014 ci sono stati dolori crescenti. Klinsmann usava le critiche come motivazione, ma a volte era difficile dire se fosse esigente o offensivo. Un New York Times l’indirizzo Leggi: Come Jurgen Klinsmann intende rendere il football americano migliore (e meno americano). La visione era brillante ma sfocata.

Quando Berhalter parla dell’identità della sua squadra, sta discutendo di tattica, non sostenendo una dolorosa introspezione su cosa significhi essere un giocatore di football americano.

Otto anni dopo l’ultima Coppa del Mondo negli Stati Uniti, c’è un campionato nazionale più forte e un pozzo più profondo di talenti globali. Dibattiti tattici, non crisi di identità. Un allenatore che non è specializzato in drammi psicologici. E la promessa di cose più grandi in tre anni e mezzo. Sarebbe ottimistico aspettarsi che gli Stati Uniti facciano un enorme passo avanti in Qatar, ma non c’è dubbio che la traiettoria porti verso l’alto.