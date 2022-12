Gli Steelers onorano Franco Harris superando i Raiders

PITTSBURGH — Con tutto il rispetto, Mike Tomlin non era pronto per andarci.

Sì, l’allenatore dei Pittsburgh Steelers comprende la simmetria tra la vittoria per 13-10 di sabato sera sui Las Vegas Raiders e una vittoria ai playoff sulla stessa franchigia 50 anni fa, quando gli Steelers hanno raccolto un passaggio deviato e lo hanno ribaltato. Sprint nella tradizione della NFL conosciuta in tutto il mondo come “The Immaculate Reception”.

Proprio come in quella partita cinque decenni e un giorno fa, questa volta un debuttante ha battuto il ricevitore largo Giorgio Pickens 14 yard fuori Kenny Pickett Mancano 46 secondi.

Tuttavia, le somiglianze finiscono qui. Il gioco di Harris durante la stagione del 100 ° anniversario della lega nel 2020 è stato votato il più famoso nella storia della NFL e ha contribuito a dare inizio a una dinastia.

Non è quello che è successo la vigilia di Natale 2022 al freddo Agrisure Stadium.



“Non proverò a metterlo nel quartiere”, ha detto Tomlin con una risata. “Nemmeno in quella città.”

Tuttavia, Tomlin ha elogiato Pickett, Pickens e il resto della giovane offesa di Pittsburgh per essersi ritagliati quello che ha definito “un piccolo posto nella tradizione degli Steelers”.

La Hall of Famer è morta mercoledì, due giorni prima dell’anniversario d’oro del suo gioco limitato e tre giorni prima che il franchise avesse il suo no. 32 in pensione. La sua morte improvvisa ha trasformato quella che doveva essere una celebrazione della sua carriera in una toccante riflessione. La sua straordinaria vita.

Gli attuali Steelers – tutti nati dopo che Harris si ritirò nel 1984 – fecero del loro meglio per rendere omaggio. Alla fine Pat FreiermuthUn laureato della Penn State come Harris ha suggerito a Tomlin durante la settimana che l’intera squadra uscisse sabato sera indossando repliche delle maglie di Harris.

Finale difensivo e co-capitano CamHeyward È corso in campo sventolando un’enorme bandiera con sopra il dito di Harris. Pickett chiamò un manichino “Franco! Franco!”

All’intervallo, la vedova di Harris, Dana Dokmanovich, e il loro figlio, Dok, si sono uniti in lacrime al capitano della squadra Art Rooney II, in cui Dokmanovich si è appoggiata a Rooney dopo avergli regalato la maglia del suo defunto marito.

“L’abbiamo dedicato a Franco”, ha detto Pickett. “Sembrava che fosse con noi stasera.”

Pickett ha completato 26 dei 39 passaggi per 244 yard con un touchdown e un intercetto. Freiermuth ha preso sette passaggi per 66 yard Najee Harris Gli Steelers (7-8) hanno totalizzato 95 yard vincendo per la quinta volta in sette partite.

“Siamo ancora alla ricerca”, ha detto Heyward. “Mi piace pensare che stiamo migliorando sempre di più con il passare delle settimane”.

Derek Carr Ha tirato per 174 yard con un touchdown e tre intercettazioni, l’ultima su un galleggiante a metà campo. CamSutton Mancano 29 secondi. Principiante di Pittsburgh Connor Heyward Gli Steelers hanno eseguito un primo down per aiutare a far scadere il tempo.

I Raiders (6-9), reduci da una drammatica vittoria all’ultimo respiro sul New England la scorsa settimana, hanno perso l’ottava partita dell’anno con un punteggio e sono tornati alla forma di inizio stagione. Potrebbero essere eliminati dai playoff entro la fine della settimana.

“Abbiamo preso molto [of games] Quando perdi in questo modo quando hai la possibilità di vincere, ti senti come se fossi vicino, ma in questo campionato le chiusure non contano davvero”, ha detto l’allenatore di Las Vegas Josh McDaniels. “Ovviamente devo fare di meglio lavoro. Cerca di colmare il divario”.

È stato un divario in cui i Raiders si sono trovati dalla parte giusta per i primi 59 minuti e più della seconda partita casalinga più fredda nella storia degli Steelers.

Carr ha iniziato con un clima fresco di 8 gradi (meno 13 gradi Celsius) – la partita casalinga più fredda per gli Steelers dal 1989 – e ha concluso un drive di 71 yard di 14 partite con un touchdown di 14 yard. Hunter Renfro.

Las Vegas ha lasciato gli Steelers in giro, però, e Harris ha annunciato il suo nome quando Pittsburgh ha preso Harris con la ventesima scelta assoluta nel draft del 2022.

“Non posso dirlo abbastanza [our young offensive players], tutti loro “, ha detto Tomlin.” Hanno mostrato grinta e determinazione e hanno fatto le giocate che dovevano essere fatte. Continuiamo con un buon Natale”.

L’Associated Press ha contribuito a questa storia.