Gli studenti della Donda Academy di Kanye West hanno lasciato i loro atleti nel limbo

Le nostre fonti dicono che se i ragazzi vogliono allenarsi, dovrebbero autoregolarsi… Donda non è lì per chiedere aiuto, anche se alcuni allenatori stanno lavorando per realizzarlo.

Inoltre, ci è stato detto che sta diventando sempre più difficile per gli studenti di Donda trasferirsi nel programma di basket di un’altra scuola… principalmente perché la stagione di Donda non è stata ancora ufficialmente cancellata. È particolarmente negativo per i ragazzi che hanno vero talento e prospettive per giocare a pallone da college.