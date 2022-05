Gli studenti dell’Oklahoma ottengono un impegno da QB General Booty

Sabato, l’Oklahoma si è assicurato un impegno dal quarterback junior del college General Booty.

Booty, un secondo anno di 6-3, 195 libbre del Tyler Junior College in Texas, avrà tre anni di idoneità rimanenti in Oklahoma.

Figlio dell’ex ricevitore della LSU Abram Booty, proviene da un’importante famiglia di football. Suo zio Josh era un quarterback della LSU e giocatore di baseball della Major League. Un altro zio, John David, ha giocato il quarterback per la USC nell’era di Pete Carroll.

Il generale Butte ha frequentato quattro diverse scuole superiori dove la sua famiglia si è trasferita, di cui due in California e due in Texas, dove ha terminato la sua carriera ad Allen, in Texas, nella zona di Dallas.

Non è stato reclutato pesantemente al di fuori del liceo e ha scelto di giocare per il TJC, dove ha avuto una pausa stagione, lanciando per 3115 yard e 25 touchdown per finire secondo nel paese nella NJCAA. In una partita contro Navarro lo scorso ottobre, ha tirato per 528 yard e otto touchdown e ha corso per 62 yard in otto giga.

Il suo lignaggio di famiglia e questo nome, che Abram Poti ha detto a causa del suo fascino per l’esercito, hanno da tempo attirato l’attenzione sul suo percorso.

“Ovviamente il mio nome è accattivante e alla gente piace affrontarlo, ma mi piace mostrare alle persone attraverso il mio spettacolo che posso supportarlo”, ha detto al Dallas Morning News nel 2020. Continuerò a farlo anche io, dando loro un motivo per ricordare il mio nome”.