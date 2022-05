Gli sviluppatori di Dream Daddy stanno realizzando un gioco horror psicologico

Rogue Games e Game Grumps hanno collaborato alla creazione Il sogno di papà: simulatore di appuntamenti con papà Nel 2017 – un gioco che all’inizio sembrava superficiale e sciocco, ma Dimostra che ha una profondità incredibile. Ora la squadra è tornata con un titolo successivo che sembra completamente diverso chiamato Casalingo. Casalingo È un gioco horror psicologico ispirato ai film slasher degli anni ’80, ma sembra anche essere ispirato sia dai classici titoli horror di sopravvivenza che da una nuova ondata di titoli low-key e ricchi di narrativa.

Il giocatore assume il ruolo di Emily, che è intrappolata in una casa piena di misteriosi enigmi. Tuttavia, le cose stanno chiaramente diventando surreali molto rapidamente. Gli enigmi sembrano trascendere i confini della casa e trasferirsi nei ricordi e nei paesaggi mentali di Emily. Secondo il brief del gioco, il giocatore ha il compito di “evitare l’assassino, risolvere enigmi e prendere decisioni di dialogo”. Sia l’IA nemica che le opzioni di dialogo del giocatore sono progettate per creare esperienze uniche in più processi di gioco.

Homebody “Coming Soon” su Epic Games Store, Steam e Console. Non ci sono molti dettagli concreti disponibili nell’annuncio iniziale, ma ciò ha senso poiché la narrativa dell’argomento sembra essere deliberatamente opaca e frastagliata. Il gioco è un grande asse di 180 gradi del Il sogno di papàma sarà interessante vedere come l’esperienza del team con un simulatore di appuntamenti si trasformi in un genere completamente diverso.