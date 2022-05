Gli ucraini rimuovono almeno 2 ponti di barche vicino a Pilohorivka, mostrano immagini satellitari e droni

Il 7 marzo, i soldati russi erano di stanza vicino ai camion a Kerson, in Ucraina. (Olexandr Chornyi / AP)

Residente nella regione meridionale La città ucraina di Gershon Ha detto che la sua città è stata come una “apocalisse zombie” da quando è stata catturata dalle truppe russe.

La donna, che ha chiesto di essere identificata come Tanya, ha dichiarato in un’intervista alla CNN International che l’invasione le aveva causato danni fisici e psicologici.

“È molto difficile sopravvivere fisicamente in situazioni come questa perché non puoi fare quello che hai fatto prima della guerra”, ha detto. “Non puoi uscire, non puoi respirare aria fresca, quindi è fisicamente difficile”.

“Psicologicamente, è ancora più difficile, perché guardi tutti gli scaffali vuoti del negozio, hai visto persone camminare per strada vicino a te ed è spaventoso perché sono in giro per la città. Quindi è difficile”.

La nuova leadership russa della regione ucraina Kherson ha annunciato oggi i piani Lascia una richiesta formale Entrare a far parte della Federazione Russa.

Secondo un rapporto del canale New Telegram, che sembra essere affiliato all’amministrazione filo-russa, “i funzionari della regione di Kerson faranno appello al presidente russo per includere la regione in Russia”.

Tanya ha detto che aveva paura di vedere i soldati russi pattugliare la città e che nessuno che conosceva voleva far parte della Russia.

“Non conosco nessuna persona che voglia entrare in Crimea, come una parte della Federazione Russa. Non conosco nessuna persona a Kersen, se parli con loro per strada, non vogliono far parte della Russia Federazione; hanno visto cosa hanno fatto”, ha detto.

Tanya ha detto che molte persone avevano lasciato la città ed era vuota alle 15:00 ora locale.

“Sembra un’apocalisse di zombi; nessuno è qui. Al mattino ci sono molte persone, ma ora vedo che la nostra città purtroppo sta lentamente morendo”, ha detto.

La donna ha detto alla Galileus Web che – come molti dei suoi amici avevano già fatto – voleva lasciare la città, ma è stato molto difficile perché non c’erano corridoi di sgombero ufficiali e decine di posti di blocco russi.

Ha detto che la stazione ferroviaria della città non era operativa da quando i russi hanno catturato la città e che le truppe russe ora la stavano usando come base.