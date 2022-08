Gli ultimi gusti esotici della Coca-Cola sono qui

“Volevamo creare una bevanda ispirata ai sogni che fosse conosciuta come Coca-Cola ma con sentori aggiuntivi che portassero la gioia e la luminosità dei sogni alla vita”, una società Il portavoce ha detto in una e-mail sul prodotto.

“Abbiamo tratto ispirazione dal mondo dei sogni con i colori Technicolor, aggiungendo una gamma di sapori vivaci all’ottimo gusto della Coca-Cola”, ha aggiunto il portavoce.

“Dreamworld” è la quarta bevanda lanciata da Coca-Cola Creations, la nuova piattaforma di innovazione di Coca-Cola focalizzata su articoli a tempo limitato con una componente digitale. Creations è un modo per Coca-Cola di mettere in evidenza il suo prodotto principale, mentre cerca di portare i giocatori e un pubblico più giovane nell’ovile.

Qualche anno fa, Coca-Cola Taglia il suo portafoglio a metà E rinunciare a prodotti amati come fattura non pagata . Con un minor numero di prodotti, è diventato molto importante per l’azienda aumentare l’interesse per Coca-Cola. Ma le vendite di bevande analcoliche regolari stanno diminuendo in tutte le aziende di bevande analcoliche, quindi Coca-Cola deve essere creativa.