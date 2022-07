Gli Utah Jazz scambiano Rudy Gobert con i Minnesota Timberwolves

Il Utah Jazz Secondo quanto riferito, il tre volte Difensore dell’anno viene scambiato Rudi Gobert Per Timberwolf del Minnesota, Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN.

Secondo Wojnarowski, i Timberwolves invieranno Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jarrett Vanderbilt, Leandro Bolmaro e una raccolta di scelte del primo round al Jazz.

La mossa segnala il desiderio del Jazz di passare dalla coppia Gobert-Donovan Mitchell, che ha lottato dall’inizio della pandemia di Covid-19. La tensione negli spogliatoi tra i due All-Stars del Jazz è stata ben documentata da marzo 2020. L’ultima parte della stagione 2021-22 non ha fatto altro che alimentare i Flames.

I Jazz sono fuori dai playoff al primo turno per la terza volta in quattro stagioni e ora hanno un roster deludente costruito per vincere. Giovedì, prima dell’apertura della free agency, The Jazz ha anche ceduto Royce O’Neal ai Brooklyn Nets e continuerà a cercare ulteriori scambi.

Secondo Tony Jones di The Athletic, i Jazz non hanno intenzione di scambiare Mitchell. L’NBA All-Star Game 2023 è a Salt Lake City e i Jazz si impegnano a costruire attorno alla giovane star.

Secondo quanto riferito, Rudy Gobert è diretto ai Minnesota Timberwolves in uno scambio di successo. (Alex Goodlett/Getty Images)

Come si inserisce Rudy Gobert con i Timberwolves?

Gobert sarà ora accoppiato con Karl-Anthony Towns in Minnesota. Entrambi hanno contratti a lungo termine dopo i Downs Supermax ha accettato l’estensione Giovedì. Il contratto supermax di Gobert ha quattro stagioni.

Il duo di grandi uomini potrebbe essere utile per i nuovi arrivati ​​Timberwolves. Gobert, tre volte All-Star, ha segnato una media di 12,4 punti, 11,7 rimbalzi e 2,2 stoppate a partita. Downs, tre volte All-Star, ha segnato una media di 23,2 punti, 11,3 rimbalzi in 34,2 minuti.

Gobert ha guidato il campionato in rimbalzo la scorsa stagione con 14,7 a partita.

Tim Connelly, dirigente di Timberwolves appena assunto, è stato direttore generale dei Denver Nuggets nel 2013.

Anthony Edwards Non è un fan di Rudy Gobert?

La mancanza di rispetto della guardia tiratrice del terzo anno Anthony Edwards per il ruolo di Gobert è stato uno dei progetti collaterali più interessanti nel commercio segnalato.

La storia continua

Nel dicembre 2021, Edwards ha detto che Gobert “non ha messo paura nel mio cuore” dopo tre partite contro i Jazz quel mese. Il Jazz ha vinto tutti e tre. Edwards aveva 18 punti nella prima partita e 26 punti nella terza, ma ha saltato la seconda partita a causa dei protocolli di salute e sicurezza.

In che modo il trade di Rudy Gobert cambia il mercato di Kevin Durant?

Il due volte campione NBA Kevin Durant Richiesto uno scambio prima dell’apertura della free agency dai Brooklyn Nets giovedì. Il Il pacchetto di reso per un’operazione Durant dovrebbe essere enormeE il ritorno di Gobert indica quanto le squadre possono offrire Durant.

Le destinazioni preferite di Durant sono i Miami Heat e i Phoenix Suns. Entrambe le squadre potrebbero aver bisogno di una terza squadra per facilitare il tipo di scambio per Durant.

Agenzia gratuita NBA: Segui gli aggiornamenti in tempo reale su tutti gli acquisti, le estensioni dei contratti, gli scambi e altro da Yahoo Sports.