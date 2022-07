Gli Utah Jazz volevano un enorme ritorno sul trading di All-Star Rudy Gobert e l’hanno ottenuto

Il Timberwolf del Minnesota Era interessato a fare trading Rudi Gobert Fonti della Lega dicono qualche settimana fa l’atleta. Sono giunti alla conclusione che hanno bisogno di un vero paraspigolo. Loro sapevano Jazz Erano aperti a passare dalla posizione di All-Star. Sapevano che diverse squadre stavano indagando su di lui.

Sapevano anche che il CEO di Jazz Danny Ainge e il Direttore Generale di Jazz Justin Zanik erano pazienti. Stavano aspettando l’accordo giusto.

L’accordo è stato completato venerdì pomeriggio, il secondo giorno di free agency. Si è trasformato in un film enorme. Gobert, uno dei migliori giocatori nella storia del franchise Jazz, va in Minnesota per un pacchetto Dynamite che include i giocatori più giovani Walker Kessler E il Jared VanderbiltE il Proprietario BeasleyE il Patrizio BeverlyE il Leandro Bolmaroquattro scelte al primo turno – tre di quelle non protette – e un primo turno tra le prime cinque protette nel 2029.

Per un po’ non ci fu dubbio che questo scambio avrebbe avuto luogo.

Fonti dicono che Jazz inizialmente ha insistito per includere Timberwolves come giovane attaccante Jaden McDaniels in un pacchetto. Questo è per una buona ragione. McDaniels è uno dei più giovani attaccanti in ascesa del campionato, il tipo che ogni squadra cerca di trovare. Il Minnesota non vuole includerlo.

Pertanto, secondo le fonti, il pacchetto di filmati con cui Timberwolves era disposto a separarsi è cresciuto in modo esponenziale. Alla fine, Jazz è uscito con due giovani giocatori, Kessler e Vanderbilt, che credevano potessero svilupparsi, oltre a una gamma di scelte e giocatori che Jazz poteva usare per riorganizzare al volo un roster stagnante.



Walker Kessler di Auburn è stata la 22a scelta nel Draft NBA 2022 ed è un giocatore che il Jazz pensa di poter sviluppare. (John Reed/USA oggi)

I Jazz sanno che stanno trasformando il Minnesota in un concorrente occidentale nel commercio. Joubert è probabilmente una celebrità della Hall of Fame. è tre volte NBA Giocatore difensivo dell’anno. È un quattro volte e quattro volte All-Star nella NBA. lui e Città di Karl Anthony Sarebbe istantaneamente uno dei migliori front field del campionato. quando aggiungi Antonio EdwardsI Timberwolves ne hanno tre grandi che possono competere con chiunque.

L’accordo rende i Timberwolves una grande squadra sulla carta e Jazz sa che li hanno aiutati a renderli tali.

Allo stesso tempo, dicono le fonti, i musicisti jazz consideravano il super contratto di Joubert un ostacolo. L’attuale nucleo dello Utah ha raggiunto il picco come squadra del secondo round e Ainge ha pensato di dover spostare Gobert per liberarsi da quello. Altre squadre erano interessate e altri pacchetti erano disponibili. Una volta che l’offerta del Minnesota è aumentata a quattro anteprime, uno scambio selettivo, più Kesler, che è stato scelto da Timberwolves per il 22° posto nel primo round del draft 2022, i Jazz hanno pensato che fosse ora di andare avanti, McDaniels o nessun McDaniels.

Domanda per il jazz, dove vanno da qui?

Alcune cose sono chiare. I Jazz non erano nemmeno vicini a completare la loro bassa stagione. Lo Utah ha Beverly, Paisley, Jordan ClarksonE il Mike ConleyE il Donovan MitchellBolmaro Jared Butler E il Nickel Alexander Walker Tutti inseriti nella loro collezione nella zona posteriore. Chiaramente alcuni di questi giocatori devono muoversi. Non puoi avere otto guardie giocabili in una squadra.

Fonti della Lega affermano che i Jazz non sono negoziabili con Mitchell. Vogliono costruire intorno alla loro stella e vogliono farlo velocemente. L’ovvio avvertimento: se Ainge e Zanik riceveranno un’offerta da una squadra che si avvicina al volume degli scambi di Gobert, sarà difficile non ascoltare. Ma, per ora, il piano è che Mitchell sia con i Jazz diretti nella prossima stagione.

Quanto sarà competitivo lo Utah? Questa è una domanda che si risolverà con l’inizio dei lavori fuori stagione. Il team Jazz si è dato diversi modi, il che è una buona notizia per la sua base di fan. Lo Utah può demolirlo, scambiare Mitchell con un’altra missione e probabilmente avere la migliore base di risorse per chiunque altro nella lega Oklahoma City. O poiché il loro ritorno dallo scambio di Gobert è così importante, possono girare i veterani e adottare un approccio vincente ora.

Costruire attorno a Mitchell richiede l’accettazione, quindi le conversazioni interne devono aver luogo. Tieni presente che i tre compagni di squadra più vicini di Mitchell della scorsa stagione – Royce O’Neill, Eric Paschall E il Foresta di Trento Scambiato o in un’agenzia libera illimitata perché Jazz non ha fatto uno spettacolo idoneo. Lo Utah ha appena assunto un nuovo allenatore, Will Hardy, e la Western Conference si preannuncia come un orso.

Allo stato attuale, affinché lo Utah sia in lizza per i playoff della prossima stagione, Mitchell deve essere la migliore versione di se stesso. Il front office di Jazz può sicuramente aiutare questa situazione nelle prossime settimane, a seconda di cosa farà con il roster entro la fine di luglio. Anche se si tratta di una ricostruzione, il team ha così tante risorse che il processo non deve essere travolgente.

Lo Utah detiene tre scelte del primo turno per il Draft NBA 2023. La squadra dovrebbe avere diverse scelte del primo turno nel 2025, 2027 e 2029. I Jazz sono stati attratti da ciò che i Timberwolves offrivano a causa della protezione. Tre dei primi non sono protetti. Nel 2027, l’attuale accordo di Joubert sarà fuori dai conti del Minnesota. Quindi circa la metà dell’accordo sarà concluso quando Gobert non è con i Timberwolves o quando è un giocatore più anziano.

Il jazz semplicemente non si arrende a Joubert centesimi sul dollaro. Anche secondo quegli standard, lo Utah ha fatto bene su questo accordo. Per questo motivo, il jazz ha la flessibilità di muoversi in qualsiasi direzione scelga.

(Foto in alto di Rudi Gobert: Chris Nicholl/USA Today)