Gli utenti di Twitter descrivono le porzioni di pasta al matrimonio di Kourtney Kardashian come la cosa più triste che abbiano mai visto

Mentre il matrimonio di Kourtney Kardashian e del suo nuovo marito Travis Parker potrebbe essere costato diversi milioni, alcuni utenti di Twitter non hanno potuto fare a meno di chiamare le piccole porzioni di pasta al ricevimento.

Dopo che Kylie Jenner, la sorella minore della star del reality, 43 anni, ha condiviso una foto della sua magra porzione di spaghetti su un piatto altrimenti vuoto, i fan si sono rivolti ai social media per scherzare su quanto siano affamati i loro ospiti.

Una donna ha twittato, mentre un’altra ha detto sarcasticamente: “La dimensione della porzione di pasta al matrimonio di Kourtney Kardashian è una delle cose più tristi che abbia mai visto”.

Altri hanno suggerito che “la dimensione corretta della porzione per adulti è quella che c’è nella padella” e che “meglio” era “30 piatti”.

Altri si burlavano di sentirsi “attaccati personalmente da quel volume di pasta” e che la parte fosse “offensiva, brutale e peccaminosa”.

“Sono tipo, appena 100 calorie. Ad esempio, come ti permetti. Questa pasta è per le formiche? Un’altra accesa.”

Tra gli haters c’era un italiano, che ha spiegato che il piatto era cucina gourmet, da un ristorante di lusso e che “le porzioni non sono grandi come negli Stati Uniti”.

Kravis, come vengono affettuosamente chiamati, ha dato un sontuoso ricevimento – sponsorizzato da Dolce & Gabbana – in un castello a Portofino, in Italia.

Gli ospiti sono stati trasportati all’area della festa e del ricevimento su una flotta di motoscafi adornati con cuscini e coperte D&G.

Il luogo segreto della festa in giardino si trova nel parco di una casa che la famiglia Kardashian ha affittato accanto al castello medievale di Castillo Brown.

Kourtney ha sfidato le aspettative scegliendo di saltare il tradizionale abito da sposa e indossare invece un abito bianco corto con un velo lungo una cattedrale.

Il sontuoso matrimonio europeo è la terza volta che la coppia si sposa, dopo il loro matrimonio informale dopo la festa dei Grammys a Las Vegas e la loro cerimonia legale a Santa Barbara.