Gli Yankees hanno inserito Giancarlo Stanton nella lista degli infortunati

Gli Yankees hanno annunciato una serie di mosse in vista della partita di stasera con gli Orioles. In particolare, il battitore rombo/esterno destro Giancarlo Stanton Dirigendosi alla lista delle vittime di 10 giorni a causa di uno stiramento al polpaccio destro. Come New York ha sviluppato il Redentore Jonathan Loisiga In 15 giorni di IL e cattura designata Rob Brantley per la messa in servizio. Con mosse simili, gli Yankees hanno accolto favorevolmente Joey Gallo Di ritorno dalla lista delle persone contagiate dal Covid-19. Hanno anche menzionato gli antidolorifici JB Sears E David McKay Da Triple A Scranton / Wilkes Barre.

Stanton è stato uno dei migliori battitori negli Yankees di punta dell’AL. Sta schiacciando in una clip .285/ .339/ .523 e lo ha pareggiato 11 volte in casa per finire quinto nella MLB. Il giocatore massiccio ha un tasso di camminata basso personale dell’8,3%, ma infligge danni più che sufficienti al contatto per compensare il corrispondente calo della sua percentuale base. Stanton è stato una parte fondamentale di una squadra che è stata tra le migliori del campionato. Aaron giudice Gioca a un ritmo di tipo MVP durante il primo mese e mezzo della stagione, con Stanton e Antonio Rizzo Offrono anche produzioni di medio calibro su richiesta.

Sfortunatamente, Stanton non è estraneo all’elenco dei malati. È arrivato a IL con problemi alle gambe in ciascuno degli ultimi quattro anni. Stanton ha saltato gran parte della stagione 2019 a causa di una distorsione al ginocchio destro, poi ha perso più della metà della sua breve stagione 2020 a causa di uno stiramento al tendine del ginocchio sinistro. Il 32enne aveva meno IL a causa di un ceppo tetraplegico sinistro l’anno scorso e chiaramente perderà del tempo con la sua attuale malattia. La sequenza temporale rimane poco chiara, ma il regista Aaron Boone ha detto ai giornalisti ieri sera (via Joel Sherman del New York Post) che si stava dirigendo a una risonanza magnetica dopo essere uscito dalla partita di ieri con un polpaccio stretto.

Gli Yankees sono stati duramente colpiti dagli infortuni negli ultimi giorni. New York ha perso lanciatori Ciad Verde E Luigi Gill Per le azioni di Tommy John nel fine settimana. più vicini Aroldis Chapman Ieri ha colpito IL con tendinite d’Achille e questo pomeriggio Boone ha detto ai giornalisti che Loáisiga sarebbe andato a IL con Disagio alla spalla. La diagnosi ufficiale della squadra per il Loáisiga è un’infezione alla spalla.

New York dà il benvenuto a Gallo di nuovo nella squadra pochi giorni dopo aver colpito la lista dei virus. Il battitore difensivo ha colpito l’IL Force domenica come parte di tre Yankees con sintomi simil-influenzali, ma lui e Kyle Higashioka Sono tornati rapidamente. Gallo è in grado di vestirsi ovunque in un angolo, ma ha lottato in questa stagione, possedendo solo una serie di .176/.294/.333 in 119 presenze sul tabellone.

Brantel è stato attratto dal roster di 40 uomini una volta che Higashioka è uscito per fornire una profondità sorprendente alle sue spalle. José Trevino. Con Higahioka ora tornato, Brantly perde il suo posto nel roster dopo essere apparso in una singola partita. Il 32enne ha assistito a una breve azione nella major league in ciascuno degli ultimi quattro anni, ma non ha contato più di 40 partite da tavolo della MLB in una sola stagione dal 2013. Avrebbe il diritto di rifiutare un incarico a titolo definitivo a favore di una libera agenzia di lega minore se Passa attraverso concessioni non reclamate.