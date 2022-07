GM segnala forti vendite ma afferma di essere pronto per una possibile recessione

Ma i dirigenti hanno affermato che, nonostante l’elevata domanda, l’azienda è pronta nel caso in cui l’economia statunitense o globale cada Recessione come teme un numero crescente di economisti.

“Abbiamo anche modellato diversi scenari deflattivi e siamo pronti ad agire deliberatamente quando necessario”, ha affermato.

Le recessioni di solito portano a un crollo della domanda di auto nuove e danneggiano l’industria automobilistica. L’ultimo sondaggio tra i membri della National Association for Business Economics pubblicato lunedì lo ha rilevato Il 43% pensa che ci sarà una recessione negli Stati Uniti Nei prossimi 12 mesi più probabile che no. Questo è solo il 13% che lo pensava ad aprile.

Il direttore finanziario Paul Jacobson ha affermato in risposta alle domande dei media che GM non vede ancora alcun segno di recessione, data la forte domanda di auto nuove.

“Non vediamo nulla che indichi problemi a breve termine, ma dobbiamo essere consapevoli del rumore che c’è e di ciò che vedono gli altri”, ha detto. “Saremo molto agili e molto intelligenti e risponderemo a questo”.

Tesla ha recentemente annunciato l’intenzione di farlo Assunzione di dipendenti stipendiati Ciò è in parte dovuto al fatto che il CEO Elon Musk ha affermato di averlo fatto sentirsi così male sulle prospettive economiche. e di recente Bloomberg Il rapporto afferma che Ford prevede anche di tagliare gli stipendi. Ford ha detto che non avrebbe commentato la “speculazione”. Ma Jacobson ha detto che GM “non sta eseguendo alcuno scenario al momento in cui stiamo considerando i licenziamenti”.

Jacobson non avrebbe un’opinione sulle possibilità di una recessione nel prossimo anno, dicendo “Non mi piace entrare nelle prospettive delle previsioni. Il nostro compito è rispondere, pianificare e prepararci”.

Ha detto che tutti i dati sui suoi clienti, compresi i rapporti di credito di GM Financial, mostrano molta forza continua tra i consumatori americani e la domanda repressa di automobili.

Ha aggiunto: “Ma stiamo monitorando la questione e faremo in modo di modificare anche il lavoro di cui abbiamo bisogno”.

GM ha cercato di rassicurare gli investitori, dicendo che si aspetta di raggiungere il suo obiettivo di profitto per l’intero anno, nonostante le preoccupazioni economiche.

“Ci sentiamo davvero bene”, ha detto Jacobson. “Riteniamo di essere sulla strada giusta per raggiungere l’anno in cui ci troviamo [forecast] all’inizio dell’anno”.

Diminuzione degli utili nonostante l’aumento delle entrate

GM GM per il secondo trimestre,Ha registrato un utile rettificato di $ 1,7 miliardi, in calo rispetto ai $ 2,9 miliardi dell’anno precedente e $ 60 milioni in meno del previsto.

Ma le entrate sono aumentate di $ 1,6 miliardi, a $ 35,8 miliardi, superando facilmente le aspettative che richiedevano una riduzione delle entrate. Il numero di auto vendute in tutto il mondo dai concessionari e distributori GM è rimasto più o meno alla pari con le vendite del primo trimestre, ma è sceso del 19% a 1,4 milioni rispetto a un anno fa.

L’offerta limitata di automobili e la forte domanda, soprattutto in Nord America, hanno spinto i prezzi al rialzo. Il forte contesto dei prezzi ha aggiunto 1,8 miliardi di dollari ai risultati della società per il trimestre.

Parte del calo del numero di auto vendute è dovuto al blocco in Cina e in parte alla persistente carenza di chip per computer e altre forniture necessarie. L’azienda aveva costruito 95.000 veicoli in questo trimestre, ma non è riuscita a completarli per mancanza di pezzi di ricambio. Circa il 75% di questi sono pickup e SUV a grandezza naturale, che sono i veicoli più redditizi di General Motors. Jacobson ha affermato che la società prevede di completare e vendere quei veicoli durante la seconda metà dell’anno e che sta già facendo progressi fino ad ora questo mese.

“Abbiamo pensato che avremmo prodotto più veicoli in questo trimestre”, ha detto. “Quasi tutti questi veicoli torneranno nella seconda metà dell’anno”.

Il blocco del Covid in Cina ha frenato la produzione negli stabilimenti cinesi e portato a un livello le vendite nel Paese vicino alla fermata . La Cina è stata il più grande mercato di GM negli ultimi anni, sebbene le vendite statunitensi abbiano superato le vendite cinesi lo scorso trimestre.

GM ha perso 87 milioni di dollari in Cina, la sua prima perdita dall’inizio del 2020 all’inizio della pandemia.