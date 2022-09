GM venderà fino a 175.000 auto elettriche a Hertz fino al 2027

Motori generali Ha accettato di vendere fino a 175.000 veicoli elettrici Hertz globale Nei prossimi cinque anni, le società hanno annunciato martedì.

L’accordo prevede che General Motors inizierà a fornire veicoli elettrici come Chevrolet Bolt EV e Bolt EUV al colosso dell’autonoleggio a partire dal primo trimestre del prossimo anno. Ad esempio, questi veicoli dovrebbero seguire i nuovi modelli EV con la tecnologia della batteria Ultium dell’azienda Come un blazer ChevroletE il Chevrolet Equinozio e veicoli di altri marchi General Motors.

General Motors dovrebbe aumentare in modo significativo La sua produzione di auto completamente elettriche Nei prossimi anni, man mano che il Nord America aumenterà la produzione di automobili e camion, aumenteranno anche le celle della batteria utilizzate per alimentarle. L’azienda prevede di Raggiungere una capacità produttiva di un milione di veicoli elettrici in Nord America e Cina, entrambi, entro il 2025.

General Motors è l’ultima casa automobilistica ad avere un tale accordo con la seguente società Hertz Tesla E il Stella polareAvvio di un’auto elettrica con motore Volvo. Quegli accordi riguardavano rispettivamente 100.000 e 65.000 veicoli, rendendo l’accordo di GM il più grande dei tre.

“Il nostro lavoro con Hertz è un enorme passo avanti nella riduzione delle emissioni e nell’adozione di veicoli elettrici che contribuiranno a creare migliaia di nuovi clienti di veicoli elettrici per GM”, ha affermato Mary Barra, CEO Ha detto in una dichiarazione.

Hertz ha fatto un aumento Una flotta di veicoli elettrici è una priorità Dopo essere uscito dal fallimento meno di un anno fa. La società carica di debiti è stata una delle prime vittime della pandemia di coronavirus, ma da allora si è ripresa a causa dell’elevata domanda per problemi di viaggio e catena di approvvigionamento. I problemi hanno portato a una riduzione delle scorte ma a maggiori profitti per le flotte di auto a noleggio.

Le società hanno rifiutato di rivelare i dettagli finanziari dell’accordo.

Le azioni di GM e Hertz sono state relativamente inalterate dall’annuncio. Entrambi sono stati inferiori a mezzogiorno martedì in mezzo a un più ampio ritiro del mercato.

Gli investitori si sono sempre risentiti per le case automobilistiche quando vendono un gran numero di veicoli a flotte a noleggio giornaliero. Questo perché le auto e i camion venduti alle società di noleggio sono solitamente venduti con uno sconto, con tali accordi utilizzati per ridurre le scorte gonfie e aumentare le consegne totali di veicoli.

Tuttavia, azionisti e analisti hanno risposto positivamente Le case automobilistiche come Tesla Vendere auto elettriche a Hertz, prendendo la mossa come un segno che i veicoli elettrici a batteria stanno diventando più popolari.

Hertz punta ad avere un quarto della sua flotta elettrica entro la fine del 2024, mentre la General Motors ha annunciato l’intenzione di farlo. Offri solo auto elettriche entro il 2035.