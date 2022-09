Gol e incontri: Barcellona-Victoria 5-1 in Champions League 2022 | 07/09/2022

Il Koundé Cross è stato spinto in area.

Il Barcellona domina la partita in cerca di più gol.

Gol, gol, gol per il Barcellona! Ferran ha ricevuto un air ball, con la punta del piede che spingeva la palla per segnare il quinto gol.

Gol, gol, gol per il Barcellona! Sembrava che il cross di Alba e Lewandowski colpissero la porta e segnassero il quarto gol.

Cross di De Jong, ma dentro l’area di rigore non compare nessuno e la difesa respinge palla.

Gol, gol, gol per il Barcellona! Lewandowski segna la sua doppietta con un colpo di testa su cross di Dembele.

La polizia sta cercando di parlare con Kelvin Joseph dei Dallas Cowboys in merito a una sparatoria mortale

READ La polizia sta cercando di parlare con Kelvin Joseph dei Dallas Cowboys in merito a una sparatoria mortale

Un obiettivo, un obiettivo, un obiettivo per Victoria! Sykora salta fuori dall’area e manda un colpo di testa micidiale sulla griglia di Ter Stegen per tagliare il vantaggio.

Cross di Dembele, ma Sergi Roberto non riesce a dirigere il tiro.

Gol, gol, gol per il Barcellona! Lewandowski ha sbattuto la casa nell’angolo più lontano per aumentare il vantaggio.

Un calcio di rigore non è consentito e l’arbitro indica un fallo d’infrazione.

Calcio di rigore per Victoria!!! Christensen prende Mosquera, l’arbitro determina il rigore e il difensore viene espulso.

Gol, gol, gol per il Barcellona! Casey manda in rete il cross di Casey con un colpo di testa fatale.

Sergi Roberto manda un cross, ma la palla viene respinta e poi segnata in fuorigioco.

L’azione prende il via al Camp Nou.

Entrambe le squadre si stanno già preparando in campo, preparandosi a dare tutto quello che hanno in campo.

Il Barcellona è già al Sopotify Camp Nou, pronto a disputare un’ottima partita nella prima apparizione casalinga in Champions League.

Il Barcellona ha annunciato che Pjanic non continuerà a vestire i colori blaugrana in questa stagione.

Nel 2011, queste due squadre si sono incontrate per la prima volta nella stessa competizione e in entrambe le partite ha vinto il Barcellona.

Dopo una serie di infortuni accumulati, Ansu Fati partirà per la prima volta in 10 mesi.

Siamo tornati con un aggiornamento minuto per minuto sulla partita tra Barcellona e Victoria. Presto condivideremo con te le informazioni più rilevanti e le formazioni confermate.

Vanessa Bryant testimonia al processo per le foto dell'incidente di Kobe Bryant

READ Vanessa Bryant testimonia al processo per le foto dell'incidente di Kobe Bryant

Tra pochi istanti condivideremo con voi le formazioni titolari in diretta del Barcellona contro il Victoria, nonché le ultime informazioni dal Camp Nou Spotify. Monitora l’azione con la copertura online minuto per minuto della partita di VAVEL.

La partita Barcellona vs Victoria si giocherà allo stadio Spotify Camp Nou di Barcellona, ​​​​in Spagna. Lo stadio può ospitare 55.865 persone.

Mi chiamo Lore Solórzano e sarò il tuo host per questo gioco. Ti forniremo analisi pre-partita, aggiornamenti sui punteggi e notizie così come accade in diretta qui su VAVEL.