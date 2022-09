GoldenEye 007 è in arrivo su Xbox Game Pass, Nintendo Switch

Oggi è stato annunciato che il famoso gioco di James Bond, GoldenEye 007, arriverà su Xbox Game Pass e Nintendo Switch.

Nader ha detto che il gioco N64 “è stato riprogettato fedelmente per le console Xbox”. Includerà risultati, risoluzione 4K (per i televisori supportati) e un frame rate più soffocante. Ci sarà un multiplayer locale a schermo diviso che beneficerà anche del frame rate migliorato. in Post sul blogTuttavia, Microsoft ha affermato che i giocatori possono aspettarsi nuove opzioni di controllo, come il supporto per la doppia levetta analogica e la risoluzione 16:9 nativa.



È necessario un browser abilitato a JavaScript per guardare i video. Dimensione: 640×360 480 x 270 Vuoi che ricordiamo questa impostazione per tutti i tuoi dispositivi? Partecipazione Oppure accedi ora! Si prega di utilizzare un browser che supporti i file video html5 per guardare i video. Questo video ha un formato file non valido. Siamo spiacenti, ma non puoi accedere a questo contenuto! Inserisci la tua data di nascita per guardare questo video Gennaio febbraio Camminare aprile maionese Giugno Luglio agosto settembre ottobre novembre dic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 anno 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 [1945[1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 READ Le edizioni Kingdom Heart Cloud ricevono l'avviso "Server occupati". Facendo clic su Invio, acconsenti a GameSpot



Termini di utilizzo e informativa sulla privacy accedere Ora gioca: GoldenEye 007 – Annuncio di presentazione del gioco Xbox

25 anni dopo la sua uscita originale, prova GoldenEye 007 riprogettato fedelmente per le console Xbox. Include obiettivi, risoluzione 4K e frame rate più fluido, anche nel multiplayer locale a schermo diviso! presto a Incorpora il tweet. pic.twitter.com/kpBlJKqFR9 – Rara Ltd 13 settembre 2022

Nel suo tweet di annuncio, Xbox Game Pass Rare di proprietà di Microsoft ha affermato che il gioco “sta arrivando”. Tuttavia, non è stata annunciata una data di uscita esatta. Chiunque possieda una copia digitale di Rare Replay, il classico bundle della raccolta di giochi rari, riceverà GoldenEye senza costi aggiuntivi.

Ecco i primi screenshot di GoldenEye per Xbox:

Occhio d’oro per Xbox

Galleria

Durante il Nintendo Direct di settembre di oggi, Nintendo ha confermato che GoldenEye 64 arriverà su Switch tramite compatibilità con le versioni precedenti per i possessori di Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Ci sarà il gioco online per Nintendo Switch e questa funzione lo è Esclusivamente per la console Nintendo.

Era una nuova versione di GoldenEye Doveva arrivare su Xbox 360 anni fa, ma ha riscontrato problemi di licenza. Il Il remaster HD è trapelato in seguitoE ora è ufficialmente in arrivo su Xbox e Switch.

occhio d’oro Remake per Wii È stato rilasciato nel 2010, ma comprendeva Daniel Craig nei panni di Pierce Brosnan. Successivamente è stata rilasciata una versione ricaricata per PS3 e Xbox 360.

Il 2022 segna il 60° anniversario della serie di James Bond. La società dietro il franchise ha scherzato dicendo che i fan dovrebbero “fare attenzione a nuovi annunci, eventi e contenuti durante il 2022”.

In altre notizie, lo sviluppatore Hitman IO Interactive sta sviluppando un nuovo gioco di James Bond Racconta la storia originale di una spia britannica. Poiché il 2022 è l’anno dell’anniversario della serie di James Bond, speriamo di poter vedere o saperne di più sul gioco quest’anno.