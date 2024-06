Goldman afferma che le azioni francesi affrontano rischi politici peggiori

“È probabile che ciò continui a esercitare pressioni sui titoli nazionali francesi, in particolare sulle banche, che sono altamente sensibili agli spread sovrani”, hanno affermato gli strateghi di Goldman Sachs in una nota di ricerca pubblicata venerdì.

Nel breve termine, Goldman consiglia di guardare a settori difensivi come quello sanitario in un contesto di crescente incertezza politica.

“Ora, questa non è un’esposizione francese pari a zero, e ovviamente le persone stanno aggiungendo un ulteriore premio di rischio alla Francia in questo momento, date le imminenti elezioni”, ha detto Bell lunedì a “Squawk Box Europe” della CNBC.

Ha aggiunto che, da una prospettiva più ampia, l’elevata percezione del rischio politico in Europa contribuisce al divario di valutazione della regione rispetto agli Stati Uniti.

“Quando parlo con clienti globali – clienti in Asia e negli Stati Uniti – riguardo agli investimenti in Europa, la prima cosa che mi viene in mente è il rischio politico… Sicuramente penso che il divario tra Europa e Stati Uniti non si colmerà, e potrebbe anche restringersi un po’, e così è”, ha detto Bell. “La nostra opinione è che, ma non si chiuderà a causa di alcuni di questi rischi”.