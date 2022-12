Google descrive in dettaglio le app che offriranno l’audio spaziale su Pixel, Buds Pro

L’audio spaziale non viene riprodotto sui telefoni Pixel e Pixel Buds Pro fino a gennaioma oggi Google ha spiegato nel dettaglio come funziona e quali app Android saranno supportate.

I film sono il caso d’uso previsto per l’audio spaziale sui telefoni Pixel per fornire un “effetto coinvolgente”. Lui lei Sarà supportato su Pixel 6, 6 Pro, 7 e 7 Pro, ma non è chiaro se sia necessario un altro aggiornamento (gennaio) o se tutto sia già a posto con QPR1 Correzione di dicembre. Tuttavia, il menu sopra non viene visualizzato dopo l’aggiornamento (rispetto a durante il periodo di prova):

Apri l’app Impostazioni sul telefono. Fare clic su Suono e vibrazione > Suono spaziale. Attiva l’audio spaziale.

Google dice “Puoi utilizzare Spatial Audio sul tuo telefono Pixel con film da Netflix, YouTube, Google TV e HBOMax con colonne sonore 5.1 o successive. Devi indossare cuffie o auricolari. “

Nel frattempo, i possessori di Pixel Buds Pro possono abilitare “l’audio spaziale tracciato”. Questo dovrebbe richiedere un nuovo firmware:

Apri l’app Impostazioni sul telefono. Tocca Dispositivi connessi > Pixel Buds Pro > Impostazioni > Rilevamento della testa. Attiva il rilevamento della testa.

Nel frattempo, Google ha i seguenti suggerimenti:

Utilizza contenuti contrassegnati come Dolby audio, 5.1 o Dolby Atmos.

Tieni fermo il telefono o posizionalo su una superficie stabile o su un supporto.

