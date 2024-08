Google Essentials unirà tutti i servizi Google in un’unica app Windows

Se acquisti un nuovo laptop Hewlett-Packard nelle prossime settimane, noterai una nuova app nel menu Start chiamata Google Essentials. Giovedì Google ha annunciato il lancio di una nuova app chiamata Google Essentials. Si prevede che la nuova app riunirà alcuni dei suoi servizi principali come Google Foto, Google Drive e Google Messaggi.

L’app Google Essentials non solo fornirà scorciatoie ai servizi più utilizzati, ma raccoglierà anche le informazioni del tuo account Google e i materiali salvati come documenti, foto e giochi salvati di titoli da Google Play Games. Gli abbonati idonei riceveranno inoltre una prova di due mesi di 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud di Google One.

Il post sul blog afferma che Google Essentials sarà disponibile solo su PC Windows a partire dai nuovi laptop Hewlett-Packard (HP), inclusi modelli come Spectre, Envy, Pavilion, OMEN e Victus. Google afferma che prevede di rendere disponibile l’app Essentials su più marchi di PC Windows in futuro.

Il concetto di un’app di servizi Google in bundle sembra molto simile a quello vecchio. La suite di applicazioni Microsoft ha consentito agli utenti Windows di accedere più rapidamente ad applicazioni come Mail, Movie Maker, Messenger e Writer. Una versione archiviata del programma di installazione di Windows Live Essentials è disponibile all’indirizzo .