Google ha accettato di pagare $ 118 milioni per risolvere una causa per discriminazione di genere

Alphabet, la società madre di Google, pagherà 118 milioni di dollari a 15.500 dipendenti attuali ed ex per risolvere un’azione legale collettiva che è in lavorazione da cinque anni.

I querelanti nel caso rappresentano un’ampia gamma di ruoli all’interno dell’azienda, inclusi manager, ingegneri, venditori e almeno un insegnante di scuola materna.

Hanno accusato Google di assegnare alle donne sovraqualificate ruoli che pagano meno, negare promozioni alle donne e in genere pagare le dipendenti in media quasi $ 17.000 in meno rispetto agli uomini.

Google è uno dei tanti giganti della tecnologia che negli ultimi anni ha lottato con problemi di lavoro legati alla retribuzione, alla cultura del posto di lavoro e alle pratiche di assunzione. Altri che hanno affrontato cause legali includono Uber, Twitter e Microsoft.

Oltre al denaro, il tribunale ha ordinato a Google di utilizzare un esperto di terze parti per analizzare le pratiche delle risorse umane dell’azienda e di assumere un economista aziendale indipendente per esaminare l’equità salariale per il gigante tecnologico per i prossimi tre anni.

L’accordo deve essere certificato da un giudice per andare avanti e l’udienza è prevista per il 21 giugno.

La causa è stata originariamente intentata nel settembre 2017.

Quattro dei querelanti sono stati pubblicamente nominati. Lamar (a sinistra) è stato insegnante di scuola materna presso il Google Children’s Center di Palo Alto, mentre Holly Pace (a destra) ha lavorato in Google per oltre 10 anni in vari ruoli, tra cui quello di Direttore senior dell’integrazione dei sistemi aziendali e Direttore dei dati aziendali

Kelly Wissori (a sinistra) ha lavorato come evangelista del marchio presso Google, tra gli altri ruoli di vendita, per due anni e mezzo presso l'azienda. Kelly Ellis (a destra) ha lavorato come ingegnere del software nell'ufficio di Mountain View di Google per quattro anni a partire dal 2010.

Nel maggio 2021, il caso è stato avviato in un’azione collettiva da un giudice di San Francisco.

Ciò significa che i querelanti possono essere raggruppati piuttosto che essere costretti a presentare reclami individuali contro Google.

I pubblici ministeri hanno accusato Google di aver violato l’Equal Pay Act della California.

Quattro dei querelanti nella causa sono nominati, Kelly Ellis, Holly Pace, Kelly Wisuri e Heidi Lamar. In precedenza hanno lavorato tutti per Google in California.

Nella causa, i pubblici ministeri hanno affermato che le donne guadagnano circa $ 16.794 in meno rispetto agli uomini in ruoli simili all’anno.

Ellis ha lavorato come ingegnere del software presso l’ufficio di Mountain View di Google per quattro anni a partire dal 2010. Era un senior manager quando ha lasciato l’azienda nel 2014.

Ellis ha citato la “cultura sessuale” di Google come motivo della sua partenza.

Nella causa, Ellis ha affermato di essere stata pagata come ingegnere junior quando è entrata a far parte dell’azienda nonostante avesse quattro anni di esperienza.

Ha affermato che il suo compagno di classe maschio che si è laureato al college nello stesso anno del suo e aveva meno esperienza guadagnava uno stipendio più alto.

Nel 2018 l’a Un giudice di San Francisco ha imposto un’ordinanza restrittiva all’ex Google Chi ha scritto su Twitter che Ellis meritava di essere violentata per aver citato in giudizio l’azienda.

Google è uno dei tanti giganti della tecnologia che negli ultimi anni ha lottato con problemi di lavoro legati alla retribuzione, alla cultura del posto di lavoro e alle pratiche di assunzione.

Kelly Ellis (a sinistra), un’ex ingegnere del software di Google che era una delle tre donne che hanno citato in giudizio l’azienda a settembre per disuguaglianza salariale, mercoledì ha convinto un tribunale di San Francisco a emettere un’ordinanza restrittiva contro Alex Gulakov (a destra)

Alex Golakov ha twittato a Ellis il 2 gennaio: “Ti meriti di essere violentato da una ragazza grassa senza valore.***. È facile ottenere Roofies dal deep web ed è ora di chiudere il c*ckhole.

Ellis ha affermato che Gulakov l’ha molestata in una telefonata tramite Google Hangouts in cui la chiamava “femmina”.

Pease ha lavorato in Google per oltre 10 anni ricoprendo diversi ruoli, tra cui quello di Senior Director of Business Systems Integration e Corporate Data Manager.

I suoi avvocati hanno citato Pace dicendo che era “ottimista sul fatto che le azioni che Google ha accettato di intraprendere come parte di questo accordo garantiranno una maggiore uguaglianza per le donne”.

Google ha il compito di guidare la missione di “garantire l’inclusione e l’equità per le donne nella tecnologia”.

Wisuri ha lavorato come brand evangelist presso Google, tra gli altri ruoli di vendita durante i suoi due anni e mezzo presso l’azienda. Si è dimessa nel 2015.

Lamar era un insegnante di scuola materna presso il Google Kids Center di Palo Alto. È stata l’ultima persona a unirsi alla causa, nel 2018 dopo aver intentato una causa contro la società.

Lamar, che ha un master in educazione, ha detto nei suoi documenti di essere stata pagata $ 18,51 l’ora mentre una compagna di classe senza un master guadagnava $ 21 l’ora.

Ha aggiunto, come altri nella causa, che nella sua intervista le è stato chiesto del suo precedente stipendio e ha ricevuto tale importo.

La pratica di chiedere ai potenziali dipendenti i loro stipendi passati è stata vietata in California nel 2018.

Secondo una dichiarazione dell’ufficio legale dell’attore, Leif Caprasser Hyman & Bernstein:[The plaintiffs] Riteniamo che questi programmi contribuiranno a garantire che le donne non siano pagate meno delle loro controparti maschili che svolgono un lavoro sostanzialmente simile e che le pratiche di liquidazione affrontate da Google siano eque.

Nel febbraio 2021, Google è stata costretta a pagare più di 3,8 milioni di dollari a ingegneri donne che sostenevano di essere sottopagate rispetto alle loro controparti maschili e per aver discriminato l’assunzione di donne asiatiche.