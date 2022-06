Google ha condannato a pagare il politico australiano per i video diffamatori di YouTube

SYDNEY (Reuters) – Un tribunale australiano lunedì ha ordinato a Google Inc di pagare 715.000 dollari australiani (515.000 dollari) a un ex legislatore, affermando che il suo rifiuto di rimuovere i video “implacabili, razzisti, diffamatori e famigerati” di uno YouTuber lo ha tenuto fuori dalla politica. .

La corte federale trova Alphabet Inc (GOOGL.O) La società ha guadagnato deliberatamente ospitando due video sul suo YouTube che attaccavano l’allora vice primo ministro del New South Wales, lo stato più popoloso dell’Australia, che sono stati visti quasi 800.000 volte da quando sono stati pubblicati nel 2020.

La sentenza ravviva la questione di quanto siano responsabili le aziende tecnologiche per la diffamazione trasmessa dagli utenti sui loro siti Web in Australia, uno dei pochi paesi occidentali in cui le piattaforme online hanno la stessa responsabilità legale degli editori.

L’Australia sta rivedendo quali piattaforme dovrebbero fornire per l’esposizione legale ai post diffamatori. Un caso di alto profilo nel 2021 in cui un giornale è stato ritenuto responsabile di commenti diffamatori dei lettori sotto un articolo pubblicato su Facebook ha spinto le aziende globali a ridurre la loro presenza sui social media nel paese. Leggi di più

La sentenza ha mostrato che Google aveva negato che i video contenevano accuse diffamatorie e ha affermato che lo YouTuber aveva il diritto di esprimere un’opinione onesta e dovrebbe essere protetto dal diritto alla critica politica.

Un portavoce di Google non era disponibile per commenti.

“Loro (Google) è stato informato dell’esistenza di questi video diffamatori, li ha esaminati, ha deciso da soli che non lo erano e li ha lasciati”, ha affermato il professor David Rolfe, specializzato in diritto dei media all’Università di Sydney. Scuola di legge.

“Questa è un’applicazione ortodossa dei principi di base della pubblicazione nella legge sulla diffamazione (ma) lascia la questione più ampia se sia necessario riformare i principi della pubblicazione”.

incitamento all’odio

La corte ha sentito che il creatore di contenuti Jordan Shanks ha caricato video in cui ha ripetutamente definito il rappresentante John Barillaro “corrotto” senza citare prove credibili, e lo ha chiamato nomi che attaccano la sua eredità italiana che il giudice Steve Rarris ha definito “a dir poco incitamento all’odio”.

Continuando a pubblicare contenuti, Rares ha affermato che Google ha violato le proprie politiche volte a proteggere i personaggi pubblici da obiettivi ingiusti e “ha rimosso prematuramente il signor Barillaro dal suo servizio preferito nella vita pubblica e lo ha profondamente traumatizzato”.

Barillaro si è dimesso dalla politica un anno dopo che Shanks ha pubblicato i video e Rares ha detto: “Google non può sottrarsi alla sua responsabilità per i danni significativi causati dalla campagna di Shanks”.

Shanks, che ha 625.000 abbonati YouTube e 346.000 follower su Meta Platforms Inc (FB.O) Facebook, è stato uno degli imputati fino a un accordo con Barilaro lo scorso anno che prevedeva la modifica di video su YouTube e il pagamento di 100.000 dollari australiani all’ex politico.

Il giudice ha affermato che Shanks “aveva bisogno di YouTube per diffondere il suo veleno (e) Google era disposta a unirsi a Shanks nel farlo per guadagnare entrate come parte del suo modello di business”.

Prima di pronunciarsi sulla causa, Shanks ha continuato a fare commenti sprezzanti su Barillaro e il suo avvocato nei video di YouTube, e il giudice ha detto che avrebbe deferito lui e Google alle autorità per “quello che sembra essere un grave disprezzo per la corte attraverso pressioni improprie… di non perseguire questa azione».

In un post su Facebook dopo il verdetto, Shanks, che ha a che fare con amici amichevoli, ha schernito Barillaro, dicendo: “Ho finalmente ottenuto la moneta da Google… senza testare la verità in tribunale”.

Shanks ha aggiunto, senza prove, che Barillaro “ha ritirato le sue azioni contro di noi in modo che non testimoniassimo o fornissimo le nostre prove” a sostegno delle affermazioni degli YouTuber.

Barillaro ha detto ai giornalisti fuori dall’aula di sentirsi “purificato e giustificato”.

“Non si trattava di soldi”, ha detto. “Si trattava di scuse e rimozione. Ovviamente, ora scuse inutili dopo che la campagna è andata avanti. La mano di Google è stata portata in tribunale”.

(1 dollaro = 1,3883 dollari australiani)

(Segnalazione di Byron Kay) Montaggio di Kim Coogle e Christopher Cushing

