Google Maps ora stima le tariffe per il tuo viaggio

Una nuova funzione di Google Maps che stima quanto devi pagare in pedaggio per guidare un percorso specifico sta iniziando ad apparire nelle app Android e iOS, secondo Google. Polizia Android Rapporti Visualizzazione di nuove tariffe nell’app, sebbene non sia ancora visibile su un paio di dispositivi che abbiamo provato sullo stesso percorso. La funzione a pagamento è stata annunciata per la prima volta da Google in Aprile.

Google afferma che il prezzo delle commissioni mostrato si basa su “informazioni affidabili fornite dalle autorità locali di riscossione delle tasse” e tiene conto del passaggio delle commissioni e dell’ora del giorno nel calcolo del costo totale. C’è anche ancora un interruttore per “evitare commissioni” durante il calcolo delle rotte. In precedenza, Google Maps era in grado di avvisarti quando in genere venivano pagati i pedaggi per il viaggio, ma non calcolava quanto potrebbero essere fino a tali tariffe.

Per l’amico pianificato: questa nuova funzionalità è per te. Ora, quando pianifichi viaggi grandi e piccoli, puoi controllare le tariffe dei pedaggi stimati prima di scegliere un percorso e spendere quanto risparmi in snack lungo la strada. pic.twitter.com/Lfy8s2TXQU – Google Maps 13 giugno 2022

Secondo Google, la funzione è disponibile per “quasi 2.000” strade a pedaggio negli Stati Uniti, India, Giappone e Indonesia per app iOS e Android. Dice che prevede di aggiungere il supporto in più paesi “presto”.