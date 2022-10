Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro: le 7 migliori funzionalità della fotocamera

L’arrivo dei nuovi telefoni Google Pixel è sempre un momento importante per scattare e scattare foto, e lo è stato ancora una volta con il lancio di Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Sebbene le nuove ammiraglie non stiano vivendo un momento importante come l’introduzione di “Night Sight” da parte di Pixel 3, forniscono un mix di entusiasmanti aggiornamenti hardware e software che potrebbero sbloccare i vertici della nostra azienda. I migliori cellulari con fotocamera Istruisce.

Le ricette hardware di base per Pixel 7 e Pixel 7 Pro non sono fondamentalmente diverse dai loro predecessori. Entrambi hanno la stessa fotocamera principale da 50 MP e ultra grandangolare da 12 MP, Pixel 7 Pro offre un teleobiettivo aggiuntivo da 48 MP con poteri di zoom ottico 5x.

Ma sotto il cofano, il nuovo processore Tensor G2 di Google alimenta alcune fantastiche funzionalità di elaborazione delle immagini, tra cui L’immagine non è sfocata E una nuova modalità Cinematic Blur sospettosamente simile a quella di Apple Modalità Cinema.

Quindi quali sono le caratteristiche fotografiche più interessanti dei due telefoni? Abbiamo valutato le cose che non vediamo l’ora di sperimentare qui: da questa modalità cheat a tutti i nostri bug sorprendenti, Photo Unblur…

1. Sfocatura foto (Pixel 7 e Pixel 7 Pro)

Fortunatamente, ciascuna delle nostre foto è cristallina e non contiene mai alcun bug (va bene, è una bugia), ma se la tua libreria è piena di bug noiosi, il trucco Photo Unblur di Google potrebbe essere una manna dal cielo.

Photo Unblur è inizialmente disponibile solo nell’app Google Foto su Pixel 7 e Pixel 7 Pro (anche se sospettiamo che arriverà presto su altri telefoni), Photo Unblur è uno sviluppo degli strumenti di sfocatura e nitidezza esistenti di Google e dovrebbe integrare quelli di Google strumenti di sfocatura e nitidezza esistenti. Buono per il viso è il trucco Unblur apparso l’anno scorso nella serie Pixel 6.

A differenza di Face Unblur, Photo Unblur è progettato per essere utilizzato retroattivamente su foto esistenti piuttosto che nel momento in cui sono state scattate. Sebbene non possa fare miracoli in istantanee catastrofiche, le prime demo mostrano una notevole capacità di salvare gli scatti che sono stati macchiati da velocità dell’otturatore lente, problemi di messa a fuoco o lieve movimento della mano. Funzionerà anche su foto scattate con qualsiasi fotocamera.

2. Messa a fuoco macro (Pixel 7 Pro)

È tutt’altro che il primo telefono ad avere una modalità macro dedicata, ma l’aggiunta dell’autofocus all’obiettivo ultra grandangolare aggiornato di Pixel 7 Pro è un grosso problema per i fan degli smartphone Google.

L’editore statunitense di telefoni cellulari Philip Byrne ha spiegato Perché la macro era la funzionalità di Pixel 7 Pro di cui era più entusiasta prima di avviare il telefono. E Google ha esaudito il suo desiderio con una modalità che doveva eguagliare i primi piani possibili su concorrenti come iPhone 14 Pro.

(Credito immagine: Google)

Non è ancora chiaro quale trucco software abbia introdotto Google in questa modalità, ma promette di consentire di mettere a fuoco oggetti vicini fino a 3 cm. La messa a fuoco macro si attiva automaticamente anche quando ti avvicini a un soggetto e passa dalla fotocamera principale alla fotocamera ultra grandangolare.

È una posa che non vediamo l’ora di fare in un tour (attenzione, ragni). Nel frattempo, puoi dare un’occhiata ad alcune delle scelte in questo Galleria fotografica di Google. (Si apre in una nuova scheda)

3. Zoom Ultra HD avanzato (Pixel 7 Pro)

Lo zoom promette di essere uno dei maggiori miglioramenti rispetto a Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Il modello Pro ora ha uno zoom ottico 5x (invece dello zoom 4x del Pixel 6 Pro), ma il miglioramento più interessante è il trucco software disponibile su entrambi i modelli.

Proprio come l’iPhone 14 Pro, entrambi i telefoni possono avvicinarsi a 50 MP per uno zoom 2x 12,5 MP efficace, grazie a un’ulteriore elaborazione del rumore. Ma probabilmente il miglioramento più utile è l’elaborazione tra le lunghezze focali originali di Pixel 7 Pro.

(Credito immagine: Google)

In precedenza, i punti di zoom ottico 3x o 4x erano coperti da uno zoom digitale alquanto rudimentale. Ma Google afferma che Pixel 7 Pro può riempire alcuni dettagli extra con il teleobiettivo 5x, che dovrebbe creare risultati più coerenti su quella gamma di zoom (almeno in teoria). Questo è sicuramente qualcosa che non vediamo l’ora di provare.

4. Modalità sfocatura cinematografica (Pixel 7 e Pixel 7 Pro)

Una mela Modalità Cinema Porta la sfocatura dello sfondo simulata, come quella che troverai nelle foto in modalità ritratto, nei video dell’anno scorso iPhone 13 Pro. La tecnologia è ancora agli albori, ma Google è ora entrata nella festa in piscina informatica portandola su un video bokeh fittizio.

Il problema che queste modalità cercano di risolvere è che le fotocamere degli smartphone hanno troppa profondità di campo per offrire il tipo di sfocatura che fa sembrare cinematografici i video realizzati con fotocamere dedicate.

È difficile da rompere perché ogni fotogramma deve essere elaborato per sembrare come se fosse stato girato con un obiettivo principale luminoso e, sulla base della demo di Google sopra, la serie Pixel 7 non ha fatto enormi passi avanti.

La caduta del soggetto sullo sfondo sembra ancora un po’ artificiale e pesante sulla mano, ma potrebbe sicuramente essere una posa utile per una singola scena tagliata. Ci impegneremo a Le migliori videocamere Vlog Da un po ‘di tempo.

5. Migliora la visione notturna (Pixel 7 e Pixel 7 Pro)

La modalità “Night Sight” di Google è stata una scoperta quando ha colpito il Pixel 3 nel 2018. Invece di utilizzare il tradizionale metodo a lunga esposizione per esporre le scene scure, ti consente di riprenderle manualmente grazie alla sua straordinaria capacità di rimontare istantaneamente le parti migliori della serie di pneumatici.

La situazione è costantemente migliorata nel corso degli anni, ma il suo problema è sempre stato il motion blur che crea semmai nella scena che si muove di un centimetro durante la sequenza a raffica. Ebbene, Google promette che questo problema è stato migliorato, se non risolto, almeno su Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

(Credito immagine: Google)

Questo perché le sue tecniche di apprendimento automatico consentono la riduzione del rumore, il che a sua volta significa che ogni fotogramma può utilizzare una velocità dell’otturatore pari alla metà della durata precedente. Risultati? In teoria, ci sono molti meno problemi con il motion blur che rovina i paesaggi urbani e i ritratti notturni.

6. Cornice guida (Pixel 7 e Pixel 7 Pro)

Guided Frame è un ottimo esempio di accessibilità AI, progettato per aiutare le persone non vedenti o ipovedenti a scattare selfie più facilmente su Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Quando apri la fotocamera frontale e la avvicini al viso, la voce della funzione ti dirà dove mettere il telefono per comporre lo scatto, spingendoti nella giusta direzione prima di dirti quando avrai i soldi.

La funzione Real Tone di Google (sopra) promette di fornire tonalità della pelle più accurate nelle tue foto. (Credito immagine: Google)

Riceverai messaggi come “Sposta il telefono un po’ a destra e in alto”, mentre un conto alla rovescia ti consente di sapere quando è stata scattata la foto. Si spera che incentivi altri produttori a creare modalità equivalenti.

Google ha anche migliorato la sua funzione Real Tone sui nuovi pixel per assicurarsi che il tono della pelle di ogni soggetto sia preciso e ben esposto nelle tue foto. Con la funzione testata su oltre 10.000 selfie e perfezionata in collaborazione con Diversify Photo, ora dovrebbe essere molto migliorata.

7. Fotocamera selfie migliorata (Pixel 7)

La selfie camera può essere derisa dai fotografi, ma è uno degli obiettivi più utilizzati sugli smartphone. Il Pixel 7 ora ha una versione migliorata che dovrebbe essere un buon passo avanti rispetto al suo predecessore.

(Credito immagine: Google)

Il Pixel 7 ora ha lo stesso sensore da 10,8 MP (con apertura f/2,2) che troverai su Pixel 7 Pro e 6 Pro. Ciò significa che ha una lunghezza focale estremamente ampia di 20 mm, utile per premere più persone nell’inquadratura. Puoi anche usarlo per girare video 4K/60p.

Ha ancora solo un focus coerente, ma dovrebbe essere uno strumento più utile quando hai bisogno di una ripresa sui social media o di un video veloce per il tuo canale YouTube.