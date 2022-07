Google sta cambiando la tua interfaccia di Gmail in questo nuovo look

Abbiamo monitorato lo stato di avanzamento dell’aggiornamento dell’interfaccia di Google per Gmail Da febbraioE il Come ho promesso, La società afferma che ora è disponibile per tutti gli utenti di Gmail. La mod riunisce Meet, Chat e Spaces come parte dell’esperienza complessiva e include elementi di Material Design 3 di Google.

Non si ferma qui e dice che entro la fine dell’anno vedremo miglioramenti a Gmail per gli utenti di tablet, un migliore supporto per le emoji e più funzionalità di accessibilità, tra gli altri aggiornamenti.

Se utilizzi Gmail per lavoro, è possibile che sia già stato implementato nel tuo account. Per coloro che non sopportano il cambiamento, puoi rinunciare e tornare al vecchio look, almeno per ora. Se non hai abilitato la chat, otterrai comunque il nuovo aspetto, ma solo nella visualizzazione di Gmail per impostazione predefinita e se non utilizzi alcune o nessuna di queste app, puoi disabilitarle o abilitarle dalle impostazioni rapide menù.

Se vuoi tornare indietro, i file Istruzioni È molto facile da seguire:

In alto a destra, fai clic su Impostazioni .

. In Impostazioni rapide, tocca Torna alla visualizzazione Gmail originale .

. Nella nuova finestra, fare clic su Ricarica.

L’interfaccia utente aggiornata sposta i pulsanti Mail, Meet, Spaces e Chat in un unico menu nella parte superiore della barra a destra invece di mostrare più chat di ciascuna nell’elenco. È comunque facile accedervi senza avere tutto sullo schermo in una volta e puoi passare rapidamente a una conversazione in qualsiasi sezione, dove apparirà un menu quando passi il mouse sopra la sua icona.

Le modifiche fanno parte del nuovo approccio completo di Google all’area di lavoro (inclusi documenti, fogli di lavoro, ecc.) che dovrebbe fornire uno stile più standardizzato e nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale come Miglioramenti alla ricerca di Gmail appena annunciati.