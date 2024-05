Google sta imponendo ulteriori restrizioni alla sua funzionalità Panoramica AI dopo aver chiesto alle persone di mettere la colla sulla pizza

Liz Read, responsabile della ricerca di Google, ha ammesso che il motore di ricerca dell’azienda ha restituito alcune “panoramiche strane, imprecise o inutili dell’intelligenza artificiale” dopo essere stato lanciato pubblicamente negli Stati Uniti. Il dirigente ha pubblicato in un file una spiegazione delle risposte più bizzarre generate dall’intelligenza artificiale di Google Post sul blogHa inoltre annunciato che la società ha implementato misure di salvaguardia che aiuteranno la nuova funzionalità a restituire risultati più accurati e meno degni di nota.

Reed ha difeso Google e ha sottolineato che alcune delle risposte più eclatanti in circolazione alla panoramica sull’intelligenza artificiale, come l’affermazione secondo cui è sicuro lasciare i cani in macchina, sono false. Screenshot virale che mostra la risposta alla domanda “Quante rocce dovrei mangiare?” È vero, ma ha detto che Google ha trovato una risposta perché un sito ha pubblicato contenuti satirici sull’argomento. “Prima che questi screenshot diventassero virali, praticamente nessuno faceva questa domanda a Google”, ha spiegato, quindi l’intelligenza artificiale dell’azienda era collegata a questo sito.

Il vicepresidente di Google ha inoltre confermato che AI ​​Overview ha chiesto alle persone di usare la colla per far aderire il formaggio alla pizza basandosi su contenuti presi da un forum. Ha affermato che i forum in genere forniscono “informazioni autentiche e dirette”, ma possono anche portare a “consigli poco utili”. Il CEO non ha però menzionato le altre risposte che circolano sulla panoramica dell’IA Washington Post Secondo i rapporti, la tecnologia ha anche detto agli utenti che Barack Obama era musulmano e che le persone dovrebbero bere molta urina per aiutarsi a liberarsi dei calcoli renali.

Reid ha affermato che l’azienda ha testato ampiamente la funzionalità prima del lancio, ma “non c’è niente come milioni di persone che utilizzano la funzionalità per così tante nuove ricerche”. Sembra che Google sia stata in grado di identificare i modelli in cui la sua tecnologia AI non è riuscita a risolvere le cose esaminando esempi delle sue risposte nelle ultime due settimane. Ha quindi messo in atto delle protezioni in base al suo feedback, iniziando con la modifica della sua intelligenza artificiale per essere in grado di rilevare meglio umorismo e contenuti satirici. Ha inoltre aggiornato i suoi sistemi per limitare l’aggiunta di risposte generate dagli utenti nelle panoramiche, come post sui social media e sui forum, che possono fornire alle persone consigli fuorvianti o addirittura dannosi. Inoltre, “ha anche aggiunto restrizioni sull’attivazione per le query in cui le panoramiche AI ​​non si sono rivelate utili” e ha smesso di visualizzare le risposte generate dall’intelligenza artificiale per alcuni argomenti sanitari.