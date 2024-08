Google sta uccidendo uBlock Origin in Chrome, ma questo trucco ti consente di mantenerlo per un altro anno

Google cambierà presto l’insieme di regole per le estensioni in Chrome. La versione aggiornata è controversa, poiché metterà fine a diverse popolari estensioni di Chrome, incluso il blocco annunci più famoso al mondo, uBlock Origin.

NotaQueste modifiche influenzeranno anche altri browser basati su Chromium, inclusi Microsoft Edge, Opera o Vivaldi. Brave è un browser privato e gli sviluppatori stanno lavorando per migliorarlo. È stato annunciato Continueranno a supportare uBlock Origin e molte altre estensioni (ma non tutte).

Il tuo blocco annunci smetterà di funzionare in Chrome e nella maggior parte dei browser basati su Chromium una volta che Google inizierà a implementare la modifica. Google disabiliterà anche qualsiasi altra estensione che non sia aggiornata o che non possa essere aggiornata a causa delle modifiche.

Esiste un modo per continuare a utilizzare i componenti aggiuntivi classici più a lungo. Sebbene Google interrompa immediatamente il supporto per gli utenti domestici, offre ai clienti aziendali la possibilità di estendere il supporto per un anno. La buona notizia è che puoi approfittarne anche per estendere il supporto.

Come estendere il supporto uBlock Origin in Chrome per un anno

La politica in questione si chiama Disponibilità di ExtensionManifestV2. Specifica il supporto per le estensioni classiche in Chrome.

La policy ha i seguenti valori:

0: comportamento predefinito, determinato da Google Chrome e Google.

1 – Il manifest V2 è stato disattivato. Ciò significa che uBlock Origin non funzionerà più.

2 – Il manifest V2 è abilitato. Ciò significa estendere il supporto per un anno.

3 – Manifest V2 è abilitato solo per le aggiunte forzate. Ciò limita le aggiunte ai componenti aggiuntivi specificati dall’amministratore.

Gli utenti Windows possono impostarlo nel modo seguente:

Attiva il pulsante di avvio. Digitare regedit.exe. Scarica Editor del registro. Passare a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome. Nota: alcune chiavi potrebbero non essere presenti. In questo caso, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla chiave precedente, ad esempio SOFTWARE, quindi selezionare Nuovo > Chiave. Quindi nominarlo di conseguenza per creare il percorso. Fare clic con il tasto destro su Chrome e selezionare Nuovo > Valore Dword (32 bit). Il suo nome è ExtensionManifestV2Availability. Fare doppio clic sulla nuova Dword e impostarne il valore su 2. Riavvia il computer.

Ciò attiva la politica aziendale sul sistema. Per questo motivo Chrome non disabiliterà il sistema di estensioni legacy quest’anno.

consiglio:Puoi scaricare Chrome://policy per assicurarti che l’estensione sia impostata correttamente.

Gli utenti Linux e Mac potrebbero voler dare un’occhiata Questo Documento di supporto di Chrome con istruzioni sulla configurazione dei criteri sui propri dispositivi.

Quali estensioni sono interessate?

Ci vogliono pochi secondi per scoprirlo. Google ha iniziato a visualizzare estensioni incompatibili nella pagina delle estensioni di Chrome.

Carica chrome://extensions/ e seleziona “Queste estensioni potrebbero non essere supportate a breve” in alto.

consiglioSe non lo vedi ancora, carica chrome://flags/#extension-manifest-v2-deprecation-warning e imposta il valore su Enabled. Riavvia Chrome e vedrai l’avviso nella parte superiore della pagina.

Cosa succede alle estensioni una volta che la modifica arriva su Chrome?

Google Chrome disabiliterà estensioni come uBlock Origin una volta avvenuta la modifica. I componenti aggiuntivi non si disinstallano, almeno non subito. Lo screenshot sopra mostra il plugin uBlock Origin disabilitato. L’interruttore per abilitarlo è disattivato, il che significa che non puoi più abilitarlo nel browser. Le uniche opzioni disponibili sono visualizzare e rimuovere i dettagli.

La maggior parte degli utenti di uBlock Origin potrebbe notare rapidamente che l’estensione è danneggiata. I siti e i servizi ricominceranno a mostrare gli annunci.

