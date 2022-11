Gradi del Ringraziamento NFL: Vikings, Kirk Cousins ​​​​ottengono un “A-” in prima serata; Cowboys, Bills brillano nelle rimonte

Belle foto



La NFL ha sicuramente avuto una forte lista del Ringraziamento in questa stagione, rendendo i giochi delle vacanze annuali migliori della maggior parte degli anni. Cinque delle sei squadre hanno avuto una serie di vittorie consecutive nelle partite del Giorno del Ringraziamento, pareggiando il record del campionato nel 2011 e nel 2014 (la NFL ha iniziato a tenere tre partite del Giorno del Ringraziamento nel 2006).

Il record combinato delle sei squadre che giocano questo Ringraziamento è di 39-21, e la percentuale di vittorie di 0,650 tra le squadre è la seconda più alta da quando il programma del Ringraziamento è durato tre partite. La percentuale di successo più alta nel 2011 è stata di 0,682.

I fan sono stati trattati con un thriller nel primo gioco della giornata nei panni di Josh Allen e The Buffalo Bills fermato Leoni di Detroit Un classico del Ringraziamento con un field goal all’ultimo secondo in una relazione avanti e indietro. Nella seconda partita, il Dallas Cowboys È tornato da uno svantaggio a metà tempo per spazzare via Giganti di New York Dietro i grandi giochi di CeeDee Lamb ed Ezekiel Elliott. E nel berretto da notte, Kirk Cousins ​​​​ha giocato sotto le luci della prima serata – così come Justin Jefferson – mentre i Vikings hanno battuto i Patriots 9-2. Ecco i nostri voti per ogni squadra che ha giocato il giorno del Ringraziamento:

Buffalo ha battuto Detroit 28-25

Dallas ha battuto i New York Giants 28-20

Il Minnesota ha battuto il New England 33-26

