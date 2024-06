Grande Anello Elden Iris of Grace e Iris of Occultation Guide

Se vuoi completare la missione Fire Knight Queelign o Jolan ottenendo alcune delle migliori ricompense, allora dovresti sapere Anello Al-Din Posizioni, usi e scelte degli NPC di Iris of Grace e Iris of Occultation.

Per i giocatori che non lo sanno, Iris of Grace e Iris of Occultation sono due oggetti e materiali di consumo essenziali in Elden Ring che svolgono un ruolo fondamentale nel determinare le ricompense che otterrai dall’NPC Jolan e dal Fire Knight Queelign alla fine della loro missione.

In questa guida condividiamo la posizione dell’Elden Ring Iris of Grace e Iris of Occultation nel DLC Shadow of the Erdtree e tutte le scelte NPC ad essi associate.

Posizioni dell’Elden Ring Iris of Grace

Schermata di Hrithwik Raj/ONE Esports

Nell’Elden Ring, puoi trovare Iris of Grace di fronte a una scrivania di pietra in un corridoio nell’area di deposito dei campioni.

Schermata di Hrithwik Raj/ONE Esports

Per arrivarci, teletrasportati al magazzino, la posizione di Grace al primo piano, e resta sul lato sinistro mentre muoviti dritto.

Schermata di Hrithwik Raj/ONE Esports

Ti imbatterai in un ascensore che dovrai prendere per scendere ai livelli inferiori del caveau dei campioni. Una volta scesi dall’ascensore, segui il percorso sul lato destro e continua a muoverti.

Alla fine della stanza, gira a sinistra, usa le scale per scendere e poi gira ancora e ancora a sinistra una volta entrato nell’area simile ad un’infermeria piena di nemici Pot Experiment.

Proprio di fronte alla gigantesca creatura sperimentale interiore, troverai l’Iris of Grace.

Schermata di Hrithwik Raj/ONE Esports Schermata di Hrithwik Raj/ONE Esports

Oltre a questo, puoi trovare un’altra statua di fronte alla statua di Marika vicino al sito del Santuario della Grazia per il culto degli alberi.

Posizioni dell’Iride dell’Occultazione dell’Anello Elden

Schermata di Hrithwik Raj/ONE Esports

Puoi ottenere Iris of Occultation sconfiggendo Lesser Omenkiller nella sezione inferiore del Forte del Rimprovero nella regione di Scadu Altus del Mondo delle Ombre.

Schermata di Hrithwik Raj/ONE Esports

Per arrivarci, dalle Rovine di Moorth Site of Grace, mantieni la destra e segui il sentiero principale. Presto raggiungerai la Fortezza del Rimprovero.

Schermata di Hrithwik Raj/ONE Esports Schermata di Hrithwik Raj/ONE Esports

Una volta entrato nel forte, sconfiggi il Lesser Omenkiller nel cortile o gira a sinistra e scendi nella fossa. Vicino al bordo c’è un altro nemico cornuto, che devi sconfiggere per ottenere l’Iris Misterioso.

Un’altra Iride invisibile si ottiene dopo aver sconfitto lo Spirito minore dell’albero vescicante che appare dopo aver ripulito l’acqua nell’area della chiesa.

L’Elden Ring utilizza Iris of Grace e Iris of Occultation

Schermata di Hrithwik Raj/ONE Esports

Entrambi sono oggetti consumabili nell’Elden Ring che puoi consumare per equipaggiare la Benedizione della Grande Runa, proprio come l’Arco delle Rune, anche se non consigliamo di consumarli poiché sono richiesti in alcune missioni NPC.

Schermata di Hrithwik Raj/ONE Esports

Entrambi gli oggetti sono collegati a due missioni NPC: Fire Knight Queelign e Jolan.

Quillin, il cavaliere del fuoco Dai la benedizione a Iris: rilascia l’anima di cenere del cavaliere del fuoco Dare a Iris il mistero: lascia cadere la grande spada di Queelign

Golan Regala l’Iris della Grazia: Gocce delle Ceneri dello Spirito della Notte Golan Dare l’Iride invisibile: Gocce della spada notturna



Quale dovresti scegliere?

Come accennato in precedenza, Iris of Grace può essere utilizzata per ottenere Spirit Ash of Fire Knight Queenlign e Jolan. Mentre Swordhand of Night Jolan Spirit Ash può essere trasformato in una versione aggiornata attraverso l’uso di Anna, un’altra spadaccina, l’efficacia complessiva di Spirt Ash va bene.

Gli oggetti esistenti in Spirit Ash come Black Knife Tiche e Mimic Tear sono ancora alcuni dei migliori oggetti in Spirit Ash da utilizzare nel gioco.

Fonte immagine: ONE Esports, screenshot di Hritwik Raj/ONE Esports

D’altra parte, se dai Mistero a Jolan e Fire Knight Queelign, otterrai le loro armi, che riteniamo sia un’opzione molto migliore di Spirit Ash.

La scelta però dipende da te e dalle tue esigenze. Mentre scegliere tra Iris of Grace o Iris of Occultation per Fire Knight Queelign è facile, per Jolan, i giocatori potrebbero essere tentati di andare da Swordhand of Night Jolan Spirit Ash per guidare Anna in modo che possano esistere entrambi insieme.

