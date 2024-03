Grande cambiamento al centro test di Nintendo in vista di Switch 2

Nintendo ha confermato che sta ristrutturando un piccolo esercito di appaltatori che aiutano a testare i suoi giochi e dispositivi presso la sua sede nello stato di Washington. Kotaku. Secondo quattro attuali ed ex appaltatori, il risultato è un significativo ridimensionamento che si verifica in mezzo ai licenziamenti nel resto dell’industria dei videogiochi. Mario creatore Si dice che fosse in ritardo Lanciare un Successore di “Switch 2”. Fino al 2025.

“Questi cambiamenti includeranno la cessazione di alcuni compiti degli appaltatori, nonché la creazione di un numero significativo di nuove posizioni di dipendenti a tempo pieno”, ha detto un portavoce di Nintendo. Kotaku In un messaggio di posta elettronica. Appaltatori di Nintendo of America Che si sentono sottovalutati e sottopagati Da tempo chiedono all'azienda di renderli dipendenti a tempo pieno con il “badge rosso” piuttosto che sfruttare le lacune nelle esigenze di lavoro stagionale. Mentre alcuni di loro sono stati finalmente convertiti ad assunzioni dal vivo, altri, inclusi tester con oltre 10 anni di esperienza, verranno licenziati, anche se Nintendo afferma che tutte le persone interessate riceveranno un pacchetto di buonuscita.

Quando è stato contattato per un commento, un portavoce di Nintendo ha fornito la seguente dichiarazione.

Nintendo of America (NOA) ha riorganizzato le sue funzioni di test dei prodotti per ottenere una maggiore integrazione globale nelle sue attività di sviluppo di giochi. Le modifiche allineeranno anche meglio la NOA alle procedure e ai processi di test interregionali. Questi cambiamenti includeranno la cessazione di alcuni incarichi di appaltatori, nonché la creazione di un numero significativo di nuove posizioni di personale a tempo pieno. Per tutti gli incarichi che terminano, le agenzie appaltatrici, con il supporto della NOA, forniranno pacchetti di buonuscita e forniranno assistenza durante la transizione. Per quei colleghi appaltatori che ci lasceranno, siamo estremamente grati per l’importante contributo che hanno dato alla nostra attività ed esprimiamo i nostri più sentiti ringraziamenti per il loro duro lavoro e servizio a Nintendo.

Non è immediatamente chiaro quanti dipendenti verranno licenziati o quali contratti non verranno rinnovati. Secondo quattro dipendenti attuali ed ex, la ristrutturazione potrebbe interessare più di 100 appaltatori e la maggior parte di quelli convertiti a tempo pieno sembrano essere stati esclusi dai test del software. Questo sarà il primo licenziamento di massa di Nintendo dopo i tagli diffusi tra i concorrenti nel settore delle console Come Sony E Microsoft all’inizio di quest’anno, anche se non sembra aver interessato gli attuali dipendenti a tempo pieno.

Il cambiamento arriva anche durante un recente periodo “tranquillo” nella divisione testing di Nintendo of America, hanno detto tre appaltatori Kotaku. Hanno affermato che non c'erano nuovi importanti giochi first party in fase di test e nessuno di loro era a conoscenza di qualcuno che avesse avuto modo di provare l'imminente Switch 2, nonostante le precedenti speranze che arrivasse già nella seconda metà del 2024. non eravamo sicuri di come Nintendo of America continuerà a testare giochi enormi come l'anno scorso La leggenda di Zelda: Kingdom Tears, che è stato elogiato per la sua prestazione tecnica e la mancanza di errori con i nuovi tagli. Nintendo ha rifiutato di commentare lo stato della sua pipeline di test.

Secondo un rapporto preliminare di un giornalista brasiliano Pedro Henrique Lotti Lippicosa che ha poi confermato VGC, EurogamerE Bloomberglo Switch 2 è stato recentemente ritardato fino all'inizio del 2025. VGC È stato riferito che la modifica aveva lo scopo di dare a Nintendo più tempo per supportare il lancio della nuova console con grandi giochi first-party, in modo simile al metodo La leggenda di Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 DeluxeE Super Mario Odissea Tutto ciò ha contribuito a creare l'adattatore Tiranno delle vendite Durante il suo primo anno.

Aggiornato il 27/03/2024 alle 13:16 ET: aggiunte ulteriori informazioni sugli attuali dipendenti a tempo pieno che non fanno parte dei licenziamenti.