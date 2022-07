Greg Norman è stato squalificato dal British Open

LONDRA – Proprio questa primavera, Greg Norman, che ha vinto due volte la Claret Cup vincendo il British Open, ha cercato un’esenzione speciale per giocare nel torneo di questa settimana a St Andrews in Scozia.

La risposta è stata inequivocabile: no.

E non è solo che Norman, il cui ruolo nella nuova serie LIV Golf lo ha reso un emarginato in alcuni circoli di golf, non ha posto in campo per Norman, si scopre che Norman non è stato nemmeno invitato a cena.