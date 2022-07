Greg Robinson ripara con riluttanza il telescopio spaziale James Webb della NASA

“Abbiamo molte cose che stiamo cercando di migliorare”, ha detto il signor Robinson.

Nato a Danville, in Virginia, lungo il confine meridionale dello stato, era il nono di 11 figli. I suoi genitori erano coltivatori di tabacco. Ha frequentato una scuola elementare per bambini neri fino alla quinta elementare, quando il distretto scolastico è stato finalmente incorporato nel 1970.

Dopo aver percorso quasi un milione di miglia per raggiungere un luogo oltre la Luna, il telescopio spaziale James Webb trascorrerà anni ad osservare l’universo.

Era l’unico della sua famiglia a dedicarsi alla scienza e alla matematica, con una borsa di studio per il football in viaggio verso la Virginia Union University di Richmond. Successivamente si è trasferito alla Howard University. Ha conseguito una laurea in matematica presso la Virginia Union e una laurea in ingegneria elettrica presso la Howard.

Ha iniziato a lavorare alla NASA nel 1989, seguendo alcuni amici che già lavoravano lì. Nel corso degli anni, i suoi lavori hanno incluso il vicedirettore del Glenn Research Center della NASA a Cleveland e il vicedirettore tecnico.

L’incarico di Webb è arrivato in mezzo a una scarsa pubblicità per il progetto.

La data prevista per il lancio è stata nuovamente posticipata, a maggio 2020 a partire dal 2019. E la NASA ha creato un comitato di revisione di esperti esterni per consigliare cosa è necessario fare per portare Webb al traguardo.

Un mese dopo il mandato di Robinson, un test fallito ha fornito un vivido esempio della necessità di una riforma.