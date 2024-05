Greg Sankey della SEC è fiducioso che la divisione NCAA possa lavorare insieme

DESTIN, Florida – Giovedì si sono conclusi gli incontri primaverili della SEC, il commissario Greg Sankey ha riconosciuto che, sebbene l’atletica universitaria sia in “acque inesplorate”, ritiene che le scuole della divisione I della NCAA possano continuare a lavorare insieme e che la sua conferenza sia pronta a “prendere un ruolo di leadership” mentre tutti affrontano il cambiamento storico.

Il torneo di basket NCAA di marzo è ciò che tiene unita la Divisione I, ma se si vuole che rimanga unita, “ci sono pressioni che devono essere riconosciute”, ha detto Sankey.

“Abbiamo permesso alla Divisione I di crescere”, ha detto. “Abbiamo conferenze che risolvono il problema dell’adesione invitando membri non appartenenti alla Divisione I, ma non abbiamo modificato la dimensione della fascia. Penso che il buon senso dica che bisogna tenerne conto. Ci sono problemi di concorrenza, ci sono problemi di calendario , ci sono problemi economici ma penso che si possa mantenere marzo coerente, ciò non significa che rimarrà esattamente lo stesso.

“Dobbiamo anche riconoscere le differenze che esistono all’interno di un gruppo che cerca una possibilità di raggiungere il torneo.”

La SEC ha formato più gruppi di lavoro per aiutare ad affrontare importanti questioni che incombono dopo l’accordo Camera contro NCAA, incluso uno per considerare quali regole della conferenza potrebbero dover essere rimosse o implementate. Un altro gruppo approfondirà gli sforzi legislativi federali dell’associazione, mentre un altro esaminerà la supervisione e la gestione dell’accordo stesso.

C’è anche un gruppo di direttori atletici che sta esaminando le strutture dei roster, che secondo Sankey devono muoversi rapidamente. Tuttavia, i leader della conferenza hanno concordato che il prossimo passo importante sarebbe quello di vedere un documento di transazione più lungo, parte del quale rivelerebbe come i querelanti intendono distribuire i danni storici, risalenti al 2016. Le fonti hanno detto che si aspettano di saperlo prima di luglio.

“Questo è il prossimo passo”, ha detto il presidente del Texas Jay Hartzell. “Vedremo quali sono i loro piani. Non che li modelleremo noi, ma il pubblico inizierà a vedere cosa succede. Sarà interessante vedere le reazioni in base a come intendono spendere i soldi. Soldi noi” staremo tutti a guardare.”

Il presidente dell’Oklahoma Joe Harroz Jr. ha detto che le domande sull’accordo sono “l’intero universo in questo momento”.

“Quando si esamina la questione, si scopre che molto è cambiato con l’accordo”, ha detto. “L’idea è davvero quella di assicurarsi che tutti siano d’accordo con il compromesso e che continuiamo a essere la conferenza che guida il Paese.”

Sankey ha ribadito ogni giorno questa settimana che le risposte cruciali su come implementare la distribuzione delle entrate ai giocatori in ciascun campus – e su come il Titolo IX influisce su ciò – faranno parte del processo nei prossimi mesi. Tuttavia, gli incontri di persona tenuti dalla lega nell’ultimo mese hanno aiutato le discussioni della conferenza di questa settimana.

“Penso che usciremo da qui con la consapevolezza che stiamo entrando in un nuovo capitolo e che dovremo gestire il periodo di transizione, ma siamo pienamente preparati e impegnati a tutti i livelli a livello di direttore sportivo, presidente e cancelliere per affrontare con esso.” “Un ruolo di leadership in questo cambiamento”, ha detto.

Sankey ha detto che la SEC continuerà a lavorare con le dieci grandi aziende in quel ruolo, e ha detto che il comitato consultivo tra i due rappresenta “un’accettazione della responsabilità della leadership”.

Ha detto che al momento non hanno in programma alcun incontro, ma entrambi sono ansiosi di discutere i loro incontri alla fine dell’anno.

“Dovremo prendere decisioni indipendenti su una serie di questioni fondamentali”, ha affermato. “Non possiamo risolvere tutti i problemi insieme, altrimenti si sollevano preoccupazioni antitrust… Dobbiamo anche coinvolgere le persone, quindi non è che due voti cambino il mondo. Certamente due conferenze che si accordano sulle cose e il diritto modo ha influenza.”

Giovedì la SEC ha anche annunciato nuovi importi di pagamento per tutte le sue squadre che si qualificheranno per i playoff a 12 squadre, che inizieranno questo autunno. Qualsiasi squadra della SEC che arriverà al primo turno riceverà 3 milioni di dollari, seguiti da altri 3,5 milioni di dollari per la partecipazione ai quarti di finale, 3,75 milioni di dollari per le semifinali e 4 milioni di dollari per la partecipazione alla partita del campionato nazionale. Questo in aggiunta alle spese di viaggio. Sankey ha affermato che questi numeri rientrano nella politica della SEC e che ciascuna conferenza potrebbe prendere le proprie decisioni sui pagamenti coinvolti.