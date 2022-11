Gregoire de Furnas: La sessione parlamentare francese è stata sospesa a causa del canto del legislatore “Torna in Africa”

Un deputato francese di destra ha suscitato scalpore quando ha gridato “Torna in Africa” ​​durante le osservazioni di un deputato nero in una sessione parlamentare che è stata trasmessa al pubblico giovedì.

Grégoire de Furnas, un parlamentare del raduno nazionale, ha interrotto Carlos Martins Bilongo, un rappresentante del partito di estrema sinistra France Unboyed (LFI) durante una sessione dell’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento.

Bilongo ha invitato il governo francese a collaborare con i paesi dell’UE – in particolare l’Italia e il neoeletto primo ministro di estrema destra Giorgia Meloni – per aiutare diverse centinaia di migranti africani salvati dal Mediterraneo.

De Fornas lo interruppe gridando “Torna in Africa”.

Immediato il caos nell’aula, portando Yale Brown Buffet, presidente dell’Assemblea nazionale, a sospendere temporaneamente la sessione.

Bilongo e il suo partito hanno descritto le urla come un attacco razzista personale, sebbene il partito di de Fornas abbia sostenuto che l’intervento era in realtà destinato agli immigrati in discussione.

“Oggi alcune persone stanno rimettendo il colore della mia pelle al centro del dibattito. Sono nato in Francia come deputato francese e non pensavo che mi sarei offeso oggi. [like this] all’Assemblea nazionale”, ha detto Bilongo ai giornalisti dopo l’incidente.

Mathilde Baneau, leader del gruppo di estrema sinistra France Unboyed all’Assemblea nazionale, ha chiesto a de Fournas di affrontare la punizione più dura per l’espulsione di un legislatore francese. “Non c’è posto per razzisti come lui nel nostro parlamento”, ha scritto Banout su Twitter.

De Fournas ha detto che si riferiva agli immigrati, twittando che la Francia sfrenata aveva “dirottato” le sue parole in una “vergognosa manipolazione”.

“La mia risposta riguardava la barca e i migranti, ovviamente non il mio compagno”, ha scritto su Twitter.

Secondo le regole fonetiche francesi, non c’è alcuna differenza udibile tra le frasi “Devono tornare in Africa” ​​e “Devono tornare in Africa” ​​come espresso da de Furnas.

Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra RN alla Camera dei Deputati francese, ha espresso il suo sostegno a De Fournas in un tweet su Twitter.

È chiaro che Grégoire de Furnas ha parlato dei migranti presi in barca dalle ONG di cui il nostro collega ha parlato nella sua interrogazione al governo. Ho scritto che la controversia creata dai nostri oppositori politici è cruda e non ingannerà i francesi.

“Il razzismo non ha posto nella nostra democrazia”, ​​ha detto ai giornalisti il ​​primo ministro Elizabeth Bourne dopo la sessione.

Il Parlamento si riunirà venerdì per decidere se sanzionare de Fornas. E secondo BFMTV, affiliata alla CNN, l’espulsione, la punizione più severa per un membro del Parlamento, è stata emessa solo una volta durante la Quinta Repubblica francese, al deputato comunista Maxime Grimitz per aver interrotto una sessione parlamentare nel 2011.