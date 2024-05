Gruppo di ricarica per veicoli elettrici Tesla

Una stazione di ricarica Tesla in un parcheggio a Santa Monica, in California, nel settembre 2022.



Tesla ha improvvisamente licenziato il team che gestisce la sua attività di ricarica di veicoli elettrici, mettendo in dubbio il futuro di una delle più grandi reti di ricarica statunitensi che altre case automobilistiche come General Motors e Ford hanno affermato che utilizzeranno.

Nei post sui social media Martedì diversi dipendenti Tesla hanno confermato i licenziamenti, secondo quanto riferito.

Tesla “ha lasciato andare tutta la nostra azienda di ricarica”, William Navarro Jameson, Strategic Charging Programs di Tesla, Ha scritto in X.

UN Pubblica su LinkedInLane Chaplin, senior manager della divisione di ricarica di Tesla, ha scritto: “Nel cuore della notte, insieme a tutti i miei colleghi di ricarica di #teslaglobal, ho appreso che l'organizzazione di ricarica di Tesla non esiste più”.

La mancanza di infrastrutture di ricarica è uno dei principali ostacoli all’adozione diffusa dei veicoli elettrici e l’ampia rete “Supercharger” di Tesla è stata a lungo un punto di vendita chiave per i suoi veicoli. Fino a poco tempo fa, quella rete poteva essere utilizzata solo dai veicoli Tesla.

Seguendo l’appello del CEO di Tesla, Elon Musk, tutte le principali case automobilistiche negli Stati Uniti si sono impegnate a produrre veicoli elettrici. Compatibile con la tecnologia di ricarica TeslaOra chiamato standard di tariffazione nordamericano.

In risposta, anche i principali fornitori di ricarica per veicoli elettrici come Electrify America ed EVgo hanno annunciato che stanno iniziando a costruire caricabatterie con cavi NACS.

“Che cosa significhi questo per la rete di ricarica, il NACS e tutto lo straordinario lavoro che abbiamo svolto nel settore, ancora non lo so”, ha scritto Jameson nel suo post.

Tesla non ha risposto alla richiesta di commento della CNN.

Muschio Detto in X Martedì L'azienda “prevede di far crescere la rete Supercharger a un ritmo più lento verso nuove sedi, concentrandosi maggiormente sul tempo di attività del 100% e sull'espansione delle sedi esistenti”.

Secondo Don Ives, analista senior di Wedbush Securities, “Musk sta leggendo la debole domanda di veicoli elettrici a livello globale”.

“Tesla sta affrontando una… tempesta di domanda che purtroppo richiede cambiamenti strategici per rimettersi in carreggiata”, ha detto alla CNN, ma ha aggiunto: “Abolire l'intero settore è controproducente”.

Questa è una storia in via di sviluppo e verrà aggiornata.