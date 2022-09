GTA 6 ottiene una mappa non ufficiale dopo le perdite | Novità su GameSpot – Aggiornamenti su GS News

Mentre Rockstar è stato impegnato a ripulire Internet da qualsiasi gioco iniziale, i fan sono stati impegnati a mettere insieme una mappa della posizione di GTA 6 basata sugli indizi di quei filmati trapelati. Il progetto ricorda una mappa di GTA V creata dagli utenti del GTA Forum, che hanno utilizzato gli screenshot e gli screenshot promozionali del gioco per ottenere una prima visione di Los Santos. Questa volta, viene generata una mappa ossea utilizzando le coordinate del gioco mostrate nella perdita per vedere dove si trova ogni posizione rispetto al resto. Questi cartografi hanno dovuto essere creativi per aggirare le restrizioni sul copyright di Rockstar, poiché molte delle principali discussioni sui forum di GTA stanno lavorando su come mappare accuratamente i contenuti trapelati senza includere immagini che non possono essere pubblicate nella community. Altri progetti ospitati al di fuori dei forum hanno mappe più complete in lavorazione, inclusi frammenti di minimappa presi dal filmato trapelato. Una delle mappe pubblicate da Church of GTA include alcune strade e confini speculativi, oltre a dettagli più concreti tratti dai leak.

Cambia marcia a Call of Duty ora. La beta di Modern Warfare II è in pieno svolgimento e uno degli argomenti caldi discussi dai giocatori è la mancanza di targhette nemiche, con molti che chiedono il ritorno della funzionalità in nome di una migliore visibilità. Nei precedenti titoli di Call of Duty, i nomi dei giocatori nemici sarebbero stati visualizzati in rosso sopra le loro teste, a dimostrazione del fatto che non erano membri della squadra ma nemici. Questo non è il caso della beta di Modern Warfare II, in cui i giocatori hanno riferito di aver sparato regolarmente ai loro compagni di squadra per mancanza di chiarezza su chi fosse il nemico e chi no.