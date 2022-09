GTA 6: trapelano video di gameplay

Grand Theft Auto 6 potrebbe essere trapelato, dopo che dozzine di video di quelli che afferma essere filmati in fase di sviluppo sono emersi online.

Un utente trasmesso da teapotuberhacker ha inviato un file zip a forum GTAF, Dice “Qui ci sono 90 trailer/trail di GTA 6. Forse posso far trapelare presto più dati, codice sorgente e risorse di GTA 5 e 6 e build di test di GTA 6. [sp]“

Le clip sono poi arrivate su YouTube e Twitter, mostrando furti con scasso, armi da fuoco, chat audio complete e altro ancora. Sullo schermo appaiono anche quelli che sembrano essere elementi di patch (molto simili a strumenti simili dello sviluppo di Red Dead Redemption 2). Se i video sono legittimi, sembrano confermare le voci precedenti sul gioco che include protagonisti maschili e femminili e l’impostazione di Vice City.

La fonte dei video non è attualmente confermata, ma potrebbe essere stata il risultato di un hack. Teapotuberhacker afferma di essere stato scaricato direttamente dalle raccolte Slack interne di Rockstar. Non ci collegheremo ai video in questo articolo.

Come ti aspetteresti, i video hanno acceso un acceso dibattito sulla loro autenticità. Alcuni hanno messo in dubbio le origini utilizzate (indicando il riutilizzo degli elementi di GTA 5), mentre altri hanno citato il dialogo vocale e gli elementi della patch come prova della legittimità di ciò.

Lo sviluppatore Rockstar e l’editore Take-Two devono ancora rispondere all’apparente fuga di notizie, ma sarà fantastico vedere se inizieranno i takedown. Abbiamo contattato Rockstar per un commento.

Dopo anni di voci, GTA 6 è finalmente confermato quest’anno, ma altre notizie ufficiali verranno opportunamente rilasciate solo quando Rockstar sarà pronto, non quando il suo proprietario Take-Two lo chiederà. Si dice che Rockstar abbia recentemente spostato più sviluppatori su GTA 6 dopo aver cancellato i Remaster di Red Dead Redemption e GTA 4.

Joe Scripps è il redattore esecutivo delle notizie di IGN. seguilo Twitter. Hai un consiglio per noi? Vuoi discutere di una potenziale storia? Si prega di inviare una e-mail a newsstips@ign.com.