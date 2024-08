Guadagni del secondo trimestre 2024 di Macy’s (M).

Macy Mercoledì Amazon ha abbassato le sue previsioni di vendita per l’intero anno, poiché l’operatore del grande magazzino ha dichiarato di competere con acquirenti selettivi e più promozioni.

Il rivenditore ha registrato un trimestre misto, battendo le aspettative sugli utili di Wall Street ma non riuscendo a mantenere i ricavi.

Macy’s ha dichiarato di aspettarsi un fatturato netto compreso tra 22,1 e 22,4 miliardi di dollari, inferiore all’intervallo compreso tra 22,3 e 22,9 miliardi di dollari previsto in precedenza. Ciò rappresenterebbe anche una diminuzione su base annua rispetto ai 23,09 miliardi di dollari annunciati nell’anno fiscale 2023.

Macy’s prevede che le vendite comparabili, che escludono l’impatto delle aperture e chiusure dei negozi, varieranno da un calo di circa il 2% a un calo di circa lo 0,5%. In precedenza si prevedeva che le vendite comparabili sarebbero andate da un calo di circa l’1% ad un aumento di circa l’1,5%. Questa metrica include le vendite di proprietà e su licenza, che includono merce di proprietà di Macy’s e articoli di marchi che pagano per lo spazio all’interno dei suoi negozi, insieme al mercato online di terze parti Macy’s.

La nuova gamma di previsioni “offre la flessibilità necessaria per affrontare la continua incertezza nel mercato dei beni voluttuari”, ha affermato il gestore del grande magazzino in un comunicato stampa.

In un’intervista con la CNBC, il CEO Tony Spring ha affermato che i clienti non spendono liberamente in tutti i marchi di Macy’s, nemmeno nel grande magazzino di lusso Bloomingdale’s.

“Vediamo che c’è sicuramente debolezza, entusiasmo e ritardo nella conversione degli acquisti”, ha detto. “Le persone rispondono alle cose che vogliono, cose con prezzi più alti e cose nuove, ma anche il consumatore benestante non spende quanto lui. fatto un anno fa.”

Ecco cosa ha riportato Macy’s per il suo secondo trimestre fiscale rispetto a quanto previsto da Wall Street, sulla base di un sondaggio degli analisti LSEG:

Utile per azione: 53 centesimi rivisti contro i 30 centesimi attesi

53 centesimi rivisti contro i 30 centesimi attesi profitto: 4,94 miliardi di dollari contro i 5,12 miliardi di dollari previsti

Le azioni sono scese di circa l’8% nelle negoziazioni pre-mercato.

La famosa catena di grandi magazzini cerca di tornare a un punto d’appoggio più stabile e a una crescita sostenibile. Spring ha annunciato a febbraio che il rivenditore avrebbe chiuso circa 150 – o circa un terzo – dei negozi omonimi e avrebbe investito in circa 350 sedi rimanenti. Si prevede di chiudere i siti entro l’inizio del 2027.

Sta anche aprendo nuovi e più piccoli negozi Macy’s nei centri commerciali suburbani e aggiungendo nuove sedi dei suoi marchi più performanti, Bloomingdale’s e Bluemercury.

Tuttavia, i risultati di Macy’s dell’ultimo trimestre hanno rivelato la sua difficoltà a tornare in un momento in cui i consumatori stanno diventando più selettivi riguardo agli acquisti, in particolare articoli che rappresentano desideri piuttosto che bisogni.

Le vendite nette sono diminuite rispetto a 5,13 miliardi di dollari nel periodo corrispondente dello scorso anno.

Il marchio omonimo, Macy’s, è rimasto il più debole tra i marchi dell’azienda. Le vendite comparabili sono diminuite del 3,6% su base proprietaria più licenze, incluso il mercato di terze parti.

Presso Bloomingdale’s, le vendite comparabili sono diminuite dell’1,4% su base proprietaria più licenze, compreso il mercato di terzi. Le vendite comparabili di Blue Mercury sono aumentate del 2%, segnando il 14° trimestre consecutivo di crescita delle vendite comparabili per il marchio di cosmetici.

Nel periodo di tre mesi terminato il 3 agosto, l’utile netto di Macy’s è stato di 150 milioni di dollari, o 53 centesimi per azione, rispetto ad una perdita di 22 milioni di dollari, o 8 centesimi per azione, nel periodo corrispondente dello scorso anno.

Macy’s ha confermato di aver compiuto progressi nel suo piano di trasformazione, come ha rivelato a febbraio, dopo che Spring ha assunto la carica di amministratore delegato dell’azienda. Nei primi 50 negozi che hanno ricevuto investimenti aggiuntivi, le vendite comparabili sono aumentate dell’1% su base proprietà più licenza. Queste vendite hanno segnato il secondo trimestre consecutivo di vendite comparabili positive in quei negozi dall’inizio del piano.

Ma anche escludendo i negozi più deboli che Macy’s sta chiudendo, le vendite sono state tiepide. Le vendite comparabili per il marchio omonimo – che comprende i negozi Macy’s che rimarranno aperti e le vendite online – sono diminuite del 3,3% su base proprietà più licenza, compreso il mercato di terze parti.

Oltre all’ambiente instabile delle vendite, i leader di Macy’s hanno anche dovuto affrontare un tentativo da parte di un gruppo di attivisti di privatizzare l’azienda. Macy’s ha dichiarato il mese scorso che il suo consiglio di amministrazione aveva deciso all’unanimità di porre fine ai negoziati con Arkhouse Management e Brigade Capital.

Le azioni di Macy’s hanno chiuso martedì a 17,74 dollari, portando il valore di mercato della società a 4,9 miliardi di dollari. Alla chiusura di martedì, le azioni della società erano scese di circa il 12% quest’anno. Questo è inferiore al guadagno dell’S&P 500 di circa il 17% nello stesso periodo.

Questa è una notizia dell’ultima ora. Si prega di controllare nuovamente per gli aggiornamenti.