Guadagni Home Depot (HD) Q2 2024

Negozio HomeDepot Martedì le vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno superato le aspettative trimestrali, ma hanno avvertito che le vendite saranno più deboli del previsto nella seconda metà dell’anno poiché i tassi di interesse più elevati e l’incertezza dei consumatori frenano la domanda.

Il rivenditore di articoli per la casa ha dichiarato che ora prevede che le vendite comparabili per l’intero anno diminuiranno dal 3% al 4% rispetto all’anno fiscale precedente. In precedenza si aspettava che le vendite comparabili, una misura che esclude l’impatto di aperture, chiusure di negozi e altri fattori una tantum, diminuissero di circa l’1%.

Le vendite annuali complessive di Home Depot trarranno impulso dall’acquisizione recentemente completata di SRS Distribution, una società che vende forniture a professionisti nei settori del paesaggio, delle coperture o delle piscine. Si prevede che le vendite totali aumenteranno tra il 2,5% e il 3,5% inclusa la 53a settimana dell’anno fiscale e circa 6,4 miliardi di dollari di vendite di SRS. Escludendo le vendite di SRS, le sue nuove previsioni per l’intero anno avrebbero ridotto le entrate.

In un’intervista con CNBC, il direttore finanziario Richard McPhail ha affermato che Home Depot ha incontrato consumatori con una “mentalità di differimento” dalla metà del 2023. I tassi di interesse li hanno indotti a rinviare l’acquisto e la vendita di case e a prendere in prestito denaro per progetti più grandi, come la ristrutturazione di una cucina.

Tuttavia, ha affermato che nell’ultimo trimestre sono stati condotti sondaggi tra clienti e professionisti domestici come gli appaltatori Abbiamo dovuto affrontare un’altra sfida: il consumatore più cauto.

“I professionisti ci dicono che per la prima volta i loro clienti non solo rinviano i rimborsi dei prestiti a causa dell’aumento dei costi di finanziamento, ma stanno rinviando i rimborsi a causa di un senso di crescente incertezza nell’economia”, ha affermato.

Ecco cosa ha annunciato la società rispetto a quanto previsto da Wall Street per il periodo di tre mesi terminato il 28 luglio, sulla base di un sondaggio degli analisti di LSEG:

Utile per azione: 4,60 dollari contro i 4,49 dollari previsti per azione

4,60 dollari contro i 4,49 dollari previsti per azione profitto: 43,18 miliardi di dollari contro i 43,06 miliardi di dollari previsti

Le azioni sono scese di oltre il 4% nelle negoziazioni pre-mercato.

Home Depot ha dato il via a un’ondata di profitti al dettaglio, poiché economisti, investitori e politici prestano molta attenzione alla salute del consumatore americano e cercano di prevedere le prospettive economiche, compreso il potenziale di recessione. Sebbene l’inflazione abbia rallentato, i prezzi elevati, soprattutto per i costi quotidiani come generi alimentari, energia e alloggio, continuano a frustrare i clienti. È diventato anche un importante punto di discussione nella campagna 2024.

I segnali dei consumatori continueranno ad emergere questa settimana e la prossima, come è avvenuto Walmart I rapporti sugli utili e i dati governativi sulle vendite al dettaglio verranno pubblicati giovedì. Altre società di vendita al dettaglio, tra cui obiettivo , Macy E Miglior acquisto Nelle prossime settimane pubblicheremo anche i risultati.

Rispetto a molti altri rivenditori, Home Depot ha una base di clienti finanziariamente più stabile. Circa la metà delle vendite proviene da professionisti domestici e circa la metà da clienti che eseguono autonomamente la manutenzione. Circa il 90% di questi clienti possiede la propria casa.

Tuttavia, MacPhail ha affermato che Home Depot risente ancora dell’impatto dell’incertezza dei consumatori. Ha aggiunto che l’azienda ha notato un rallentamento della domanda per un’ampia gamma di articoli legati ai progetti, tra cui illuminazione e pavimenti.

L’utile netto di Home Depot nel secondo trimestre fiscale È sceso a 4,56 miliardi di dollari, O 4,60 dollari per azione, da 4,66 miliardi di dollari, o 4,65 dollari per azione, nel periodo corrispondente dello scorso anno.

I ricavi sono aumentati leggermente rispetto a 42,92 miliardi di dollari nel periodo corrispondente dello scorso anno.

Le vendite comparabili sono diminuite del 3,3% nel trimestre in tutta l’azienda e del 3,6% negli Stati Uniti. Secondo StreetAccount, il calo è stato peggiore del 2,1% previsto dagli analisti.

Home Depot ha riportato vendite negative per il settimo trimestre consecutivo.

MacPhail ha affermato che i consumatori hanno rinviato i progetti in parte a causa di un taglio del tasso di interesse ampiamente atteso da parte della Federal Reserve. Alla fine di luglio, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha affermato che i politici potrebbero tagliare i tassi di interesse alla riunione di settembre della banca centrale se i dati lo supportano.

Ciò si tradurrebbe in tassi ipotecari e oneri finanziari più bassi per i proprietari di case che desiderano integrare o finanziare un progetto, come la ristrutturazione del bagno.

“Ciò che i nostri clienti dicono ai loro professionisti è: ‘Tutto quello che leggo mi dice che i tassi di interesse scenderanno tra tre o sei mesi, quindi perché dovrei prendere in prestito per finanziare il progetto adesso invece di aspettare solo qualche mese?'” McPhail disse.

Tuttavia, i leader di Home Depot hanno sottolineato le brillanti prospettive a lungo termine per il miglioramento delle case, sottolineando l’invecchiamento delle case della nazione, la carenza di alloggi e i significativi guadagni di valore delle proprietà, soprattutto durante gli anni della pandemia di COVID.

La maggior parte dei clienti di Home Depot gode ancora di buona salute finanziaria e ha un lavoro, anche se per ora sta spendendo meno in miglioramenti domestici, ha affermato McPhail.

Lunedì le azioni di Home Depot hanno chiuso a 345,81 dollari. Alla chiusura di lunedì, le azioni della società sono scese meno dell’1% quest’anno, restando indietro rispetto al guadagno del 12% dell’S&P 500.

— Robert Homme della CNBC ha contribuito a questa storia.